Minister środowiska niemieckiego landu Brandenburgia Axel Vogel poinformował o nowych wynikach badań próbek pobranych z Odry. Według niego za skażenie rzeki mogą być odpowiedzialne ładunki soli.

Śnięte ryby w Odrze / Lech Muszyński / PAP

Minister środowiska Brandenburgii Axel Vogel (partia Zieloni) jako jedną z możliwych przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze wymienił duże ilości rozpuszczonych soli.

Nowe wyniki laboratoryjne z piątku wykazały zwiększone ładunki soli w rzece. Wyniki te nie są jednak rozstrzygające - mówił na antenie radia rbb24.

To, czy poziom rtęci może być również podwyższony, jak wykazały wstępne badania, będzie dalej sprawdzane. Vogel podkreślił, że rtęć - jako trucizna dla ryb - ma długotrwałe działanie.

Zaznaczył jednak, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy, rtęć nie została wprowadzona do Odry w takich ilościach, że mogło to doprowadzić do tak masowego śnięcia ryb.

Vogel podkreślił, że nie otrzymał oficjalnej informacji z Polski, że do Odry trafiły odpady chemiczne. Jak dodał, jest w kontakcie z polskim Ministerstwem Środowiska i marszałkiem województwa lubuskiego.

Wszystkie polskie władze wyraźnie wskazują, że same nie wiedzą wystarczająco dużo, że ufają naszym informacjom - powiedział.

Co się stało na Odrze?

Mieszkańcy terenów nadodrzańskich informują o odkryciu ton śniętych ryb. Znaleziono także martwe ptaki oraz bobry. Sprawę badają nie tylko polskie inspektoraty ochrony środowiska i prokuratura, ale także i niemieckie władze.

Skażenie Odry / Grafika RMF FM

O wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w regionie zawnioskował do Rady Ministrów Zarząd Województwa Lubuskiego. W województwie zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim został wprowadzony zakaz wstępu do Odry.