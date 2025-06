We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że zaczęło obowiązywać zawieszenie broni między Iranem a Izraelem. Zaapelował jednocześnie do obu stron konfliktu, by nie łamały postanowień umowy.

Prezydent USA Donald Trump / MANDEL NGAN / AFP/EAST NEWS Zawieszenie broni między Izraelem a Iranem zaczęło obowiązywać - ogłosił we wtorek prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie zaapelował do obu stron konfliktu, by nie łamały postanowień umowy. O tym, że rozpoczął się proces zawieszenia broni, poinformowały też irańskie media. Ze strony izraelskiej zawieszenie broni w komunikacie potwierdził premier Benjamin Netanjahu. "Izrael zgodził się na propozycję prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącą zawieszenia broni z Iranem po osiągnięciu celu, jakim jest usunięcie zagrożenia nuklearnego i balistycznego ze strony Teheranu" - poinformował premier Benjamin Netanjahu w oświadczeniu opublikowanym przez jego biuro we wtorek.

Izraelska przestrzeń powietrzna otwarta Po tym, gdy 13 czerwca Izrael zaatakował Iran, oba państwa zamknęły swoją przestrzeń powietrzną. Na taki sam krok zdecydowały się władze Iraku i Jordanii. We wtorek ( 24.06) nad ranem otwarto izraelską przestrzeń powietrzną - poinformował urząd odpowiedzialny za cywilne lotniska w kraju.

Tego samego dnia Iran przeprowadził jeszcze kilka serii ataków rakietowych na Izrael. W Beer Szewie na południu kraju pocisk uderzył w blok mieszkalny. Zginęły cztery osoby, a kilka zostało rannych. Z wcześniejszego wpisu Trumpa na Truth Social wynika, że rozejm ma rozpocząć się od 12-godzinnej przerwy w działaniach zbrojnych Iranu, a przez kolejne 12 godzin od ataków ma się powstrzymać Izrael, po czym "po 24 godzinach świat przywita oficjalne zakończenie wojny dwunastodniowej". Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael rozpoczął 13 czerwca zmasowane naloty na Iran, deklarując, że ich celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony irańskiego programu nuklearnego i rakietowego. Iran w odpowiedzi atakował Izrael rakietami balistycznymi i dronami. W nocy z soboty na niedzielę USA zbombardowały trzy irańskie obiekty jądrowe. Trump ogłosił ich całkowite zniszczenie, wiceprezydent J.D. Vance tego nie potwierdził, ale powiedział, że uderzenie "znacząco opóźniło" rozwój irańskiego programu nuklearnego. W poniedziałek wieczorem Iran przeprowadził uderzenie odwetowe na amerykańską bazę lotniczą w Katarze, uprzedzając o ataku stronę katarską i USA. Według mediów żadna z ok. 10 wystrzelonych przez Iran rakiet nie osiągnęła celu. Nie ma doniesień o ofiarach. W izraelskich atakach na Iran zginęło co najmniej 430 osób, a 3500 zostało rannych - poinformowały w sobotę media państwowe, powołując się na ministerstwo zdrowia w Teheranie. W odwetowych atakach rakietowych Iranu śmierć poniosło 29 mieszkańców Izraela.