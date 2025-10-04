"To bardzo wyjątkowy dzień. Możliwe, że bezprecedensowy. Pod wieloma względami jest bezprecedensowy" - stwierdził Donald Trump, podkreślając, że jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanjahu uznaje odpowiedź Hamasu na amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy za odrzucenie tej propozycji - przekazała telewizja Kanał 12.

Donald Trump i Benjamin Netanjahu podczas wrześniowego spotkania w Białym Domu / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

W piątek Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

Trump: Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie

Donald Trump opublikował wieczorem nagranie, w którym dziękuje za pomoc Katarowi, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egiptowi, Jordanii i wielu innym. Tak wiele osób mocno (o to) walczyło. To wielki dzień. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Musimy otrzymać ostateczne, niepodlegające zmianie słowo - powiedział Trump, odnosząc się do odpowiedzi Hamasu na jego plan pokojowy. Dodał, że z niecierpliwością czeka na powrót zakładników do domu.

To bardzo wyjątkowy dzień. Możliwe, że bezprecedensowy. Pod wieloma względami jest bezprecedensowy - podkreślił na trwającym 70 sekund nagraniu.

Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim krajom, które pomogły. Otrzymaliśmy ogromną ilość pomocy. Wszyscy byli zjednoczeni w pragnieniu, by ta wojna się zakończyła i by na Bliskim Wschodzie zapanował pokój. I jesteśmy bardzo blisko jego osiągnięcia - zaznaczył prezydent.

Wszyscy będą traktowani sprawiedliwie - powiedział na koniec nagrania z Gabinetu Owalnego.

Netanjahu zdziwiony

Premier Izraela Benjamin Netanjahu uznaje odpowiedź Hamasu na amerykański plan pokojowy dla Strefy Gazy za odrzucenie tej propozycji - przekazała w piątek telewizja Kanał 12. Dodano, że Netanjahu był zaskoczony reakcją prezydenta Donalda Trumpa, który wezwał Izrael do natychmiastowego wstrzymania ataków na Hamas.

Źródło Kanału 12 dodało, że izraelski premier podczas wieczornego spotkania podkreślił potrzebę koordynacji odpowiedzi na stanowisko Hamasu z USA tak, by reakcja palestyńskiej organizacji nie została przedstawiona jako zgoda na plan Trumpa.

Stacja dodała, że izraelscy urzędnicy zajmujący się negocjacjami uznali odpowiedź Hamasu za pozytywną reakcję, która może pomóc w osiągnięciu porozumienia.

Plan Donalda Trumpa

20-punktowy plan Trumpa zakłada m.in. trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Według propozycji, Hamas miałby oddać władzę nad Strefą Gazy i złożyć broń. W oświadczeniu Hamasu przekazano, że grupa jest gotowa oddać władzę w ręce tymczasowej palestyńskiej administracji, ale nie odniesiono się do kwestii rozbrojenia.

Netanjahu już wcześniej publicznie zaakceptował plan Trumpa.