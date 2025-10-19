Wojna w Strefie Gazy z nową nazwą. Izraelski rząd zmienił w niedzielę oficjalną nazwę z Operacji Żelazne Miecze na Wojnę Odrodzenia.

  • Rząd Izraela oficjalnie zmienił nazwę wojny w Strefie Gazy - dotychczasowa "Operacja Żelazne Miecze" została zastąpiona przez "Wojnę Odrodzenia".
  • Decyzja o zmianie nazwy została podjęta na wniosek premiera Benjamina Netanjahu, a większość ministrów poparła ten pomysł.
  • Premier Netanjahu argumentował, że nowa nazwa ma podkreślić, iż konflikt stanowi "kamień milowy w procesie odradzania się izraelskiego państwa".
Nazwę zmieniono na wniosek premiera Benjamina Netanjahu, do pomysłu którego przychyliła się zdecydowana większość ministrów.

Premier argumentował, że zmiana ma pokazywać, że wojna stanowi "kamień milowy w procesie odradzania się izraelskiego państwa".

2 mln szekli i brak odpowiedzialności

Netanjahu już wcześniej chciał zmienić nazwę wojny, proponując m.in. przemianowanie jej na Wojnę w Gazie lub Wojnę Simchat Tora, od żydowskiego święta, w które nastąpił atak Hamasu 7 października 2023 r.

Formalna zmiana nazwy będzie kosztowała 2 mln szekli (ok. 2,2 mln zł) - przekazała stacja Kan.

Według krytyków Netanjahu zmiana nazwy wpisuje się w działania premiera zmierzające do uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za niepowodzenia rządu przed i po ataku Hamasu - skomentował portal Times of Israel.

Izrael kontra Hamas

Rządzący Strefą Gazy palestyński Hamas zaatakował przed dwoma laty południowy Izrael, zabijając ok 1200 osób, a 251 porywając jako zakładników. Izrael rozpoczął operację odwetową, w której - według lokalnych władz Strefy Gazy - zginęło ponad 68 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 468 żołnierzy.

Walki wstrzymano 10 października, gdy zaczął obowiązywać przyjęty pod patronatem USA rozejm.

W niedzielę wojska izraelskie poinformowały, że zostały zaatakowane na południu Strefy Gazy i odpowiedziały ogniem. Władze Izraela zarzuciły Hamasowi naruszenie zawieszenia broni. Hasma odrzuca te oskarżenia i nie przyznaje się do ataku.