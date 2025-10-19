Wojna w Strefie Gazy z nową nazwą. Izraelski rząd zmienił w niedzielę oficjalną nazwę z Operacji Żelazne Miecze na Wojnę Odrodzenia.

Koparki w poszukiwaniu ciał ofiar wojny w Chan Junus / HAITHAM IMAD / PAP/EPA

Rząd Izraela oficjalnie zmienił nazwę wojny w Strefie Gazy - dotychczasowa "Operacja Żelazne Miecze" została zastąpiona przez "Wojnę Odrodzenia".

Decyzja o zmianie nazwy została podjęta na wniosek premiera Benjamina Netanjahu, a większość ministrów poparła ten pomysł.

Premier Netanjahu argumentował, że nowa nazwa ma podkreślić, iż konflikt stanowi "kamień milowy w procesie odradzania się izraelskiego państwa".

2 mln szekli i brak odpowiedzialności

Netanjahu już wcześniej chciał zmienić nazwę wojny, proponując m.in. przemianowanie jej na Wojnę w Gazie lub Wojnę Simchat Tora, od żydowskiego święta, w które nastąpił atak Hamasu 7 października 2023 r.

Formalna zmiana nazwy będzie kosztowała 2 mln szekli (ok. 2,2 mln zł) - przekazała stacja Kan.

Według krytyków Netanjahu zmiana nazwy wpisuje się w działania premiera zmierzające do uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za niepowodzenia rządu przed i po ataku Hamasu - skomentował portal Times of Israel.

Izrael kontra Hamas

Rządzący Strefą Gazy palestyński Hamas zaatakował przed dwoma laty południowy Izrael, zabijając ok 1200 osób, a 251 porywając jako zakładników. Izrael rozpoczął operację odwetową, w której - według lokalnych władz Strefy Gazy - zginęło ponad 68 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia podaje, że w boju poległo 468 żołnierzy.

Walki wstrzymano 10 października, gdy zaczął obowiązywać przyjęty pod patronatem USA rozejm.

W niedzielę wojska izraelskie poinformowały, że zostały zaatakowane na południu Strefy Gazy i odpowiedziały ogniem. Władze Izraela zarzuciły Hamasowi naruszenie zawieszenia broni. Hasma odrzuca te oskarżenia i nie przyznaje się do ataku.