19:53

Siły Obronne Izraela (Cahal) poinformowały w niedzielę wieczorem, że w najnowszej fali ataków trafionych zostało kilkadziesiąt wyrzutni rakiet ziemia-ziemia rozlokowanych na zachodzie Iranu. "Siły powietrzne rozpoczęły nową falę ataków wymierzonych w dziesiątki celów, jak rakiety ziemia-ziemia" - głosi komunikat armii.

Dowództwo "frontu wewnętrznego", czyli struktur obronnych armii, poinformowało, że po najnowszej ocenie sytuacji w kraju, utrzymane w mocy pozostają do wtorku wieczorem takie instrukcje dla ludności cywilnej jak zakaz zgromadzeń, zamknięcie szkół i biznesów.

Jak podaje Cahal, we wtorek instrukcje te poddane zostaną ponownej ewaluacji.

Żelazna Kopuła, izraelski system obrony powietrznej, przechwytuje rakiety wystrzelone z Iranu nad Tel Awiwem w Izraelu. / PAP/EPA/ATEF SAFADI / PAP/EPA

19:51

Od piątku Iran wystrzelił na Izrael w odwetowych nalotach ok. 280 rakiet. Zginęło 14 osób, setki są ranne. W tym czasie mieszkańcy całego Izraela musieli wielokrotnie przebywać w schronach, czasem przez wiele godzin. Widziałam zdjęcia zniszczeń, są straszne, ale przygotowuję się na kolejne ataki - powiedziała PAP Miriam z Jerozolimy.

Niedziela jest w Izraelu normalnym dniem pracy, ale na ulicach widać mniejszy ruch. Z powodu wojny z Iranem zamknięto szkoły, wprowadzono zakaz zgromadzeń i polecono zamknąć wszystkie zakłady pracy, których działanie nie jest niezbędne.

Ograniczenia obowiązują na razie do wtorku. Nie wiem, czy ta wojna była konieczna, ale jest już tyle ofiar, a Iran wystrzelił dopiero kilkaset pocisków, wojsko mówiło, że chcieli ich produkować 300 miesięcznie, to jednak wielkie zagrożenie dla Izraela - skomentowała Miriam.

19:24

Benjamin Netanjahu w udzielonym wywiadzie w niedzielę stacji Fox News zapewnił, że rząd Izraela będzie robił wszystko, co konieczne, by wyeliminować "egzystencjalne zagrożenie" dla kraju, czyli zagrożenie nuklearne i zagrożenie użycia przeciwko niemu pocisków balistycznych.

Amerykańska telewizja podała w niedzielę - powołując się na przedstawiciela amerykańskich władz - że w ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump sprzeciwił się izraelskiemu planowi zabicia przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Netanjahu skomentował te doniesienia w niedzielnej rozmowie ze stacją. Jest tak wiele fałszywych informacji na temat rozmów, które nigdy nie miały miejsca, i nie zamierzam w to się zagłębiać - powiedział premier.Oświadczył, że Izrael "robi i będzie robić to, co musi". I myślę, że USA wiedzą, co jest dobre dla USA - dodał.

19:15

Ponad 150 tysięcy osób wzięło w niedzielę udział w centrum Hagi w demonstracji "Czerwona Linia", domagając się od rządu Holandii zerwania współpracy z Izraelem i nałożenia sankcji na ten kraj w związku z jego działaniami w Strefie Gazy.

Ubrani na czerwono uczestnicy demonstracji przemaszerowali z placu Malieveld przed siedzibę Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, tworząc symboliczną "linię krwi". Protest odbył się bez większych zakłóceń.Demonstrację zorganizowały organizacje ochrony praw człowieka, w tym Oxfam Novib, Amnesty International, Save the Children, Pax i Lekarze bez Granic. Protest przebiegał spokojnie, choć emocjonalnie. Zgromadzeni wzywali do natychmiastowego zawieszenia broni i zakończenia blokady Strefy Gazy.

Jak podkreślali organizatorzy, "Gaza nie może czekać, a Holandia jako sygnatariusz konwencji w sprawie zapobiegania ludobójstwu ma obowiązek działać".

19:05

Benjamin Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News potwierdził informację o śmierci szefa irańskiego wywiadu, a także jego zastępcy.