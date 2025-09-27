W trakcie, gdy amerykański wysłannik prowadził rozmowy o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, jego syn starał się o miliardowe inwestycje od państw regionu. Według doniesień "The New York Times" działania te mogły przynieść rodzinnej firmie ogromne zyski.

Gdy Witkoff negocjował ws. Gazy, jego syn zabiegał w regionie o miliardowe inwestycje / CHRISTOPHE PETIT TESSONPOOLAFP / PAP/EPA

Syn dyplomaty zabiegał o miliardy podczas negocjacji ws. Gazy

Według doniesień "NYT" Alex Witkoff zabiegał w Katarze o utworzenie funduszu inwestycyjnego, który koncentrowałby się na projektach nieruchomości komercyjnych w USA.

Osoby znające propozycje, ale nieupoważnione do wypowiadania się w tej sprawie, poinformowały gazetę, że Alex Witkoff przekazał później potencjalnym inwestorom, że uzyskał obietnice warte miliardy dolarów od funduszy rządowych w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie.

Równoległe działania ojca i syna

Pozyskiwanie funduszy nastąpiło w czasie, gdy Steve Witkoff starał się o zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, przy udziale mediacji Kataru.

"NYT" stwierdził, że fundusz mógłby przynieść firmie Witkoffa setki milionów dolarów dochodu. W raporcie podano, że Steve Witkoff pozostaje częściowym właścicielem firmy zajmującej się nieruchomościami po sprzedaży części swoich udziałów na początku tego roku.

Odpowiedź Białego Domu

Rzecznik Białego Domu, poproszony przez "NYT" o komentarz, stwierdził, że jest to "kolejny fałszywy atak upadającej gazety na Steve’a Witkoffa", nie odnosząc się jednak do podnoszonego tematu.