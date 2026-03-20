W cieniu konfliktu i napięć na Bliskim Wschodzie, Iran świętuje perski Nowy Rok. Najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei w swoim orędziu podkreślił znaczenie jedności narodowej w tym trudnym dla Iranu czasie. Zapewnił też, że Teheran nie stoi za ostatnimi atakami na Turcję i Oman.

Modżtaba Chamenei wygłosił orędzie na perski Nowy Rok.

Podkreślił w nim konieczność stosowania "gospodarki oporu" opartej na jedności narodowej i bezpieczeństwie.

W piątek, w dniu rozpoczęcia perskiego Nowego Roku - Nouruz, najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei wygłosił orędzie, w którym odniósł się do aktualnej sytuacji kraju i regionu. W swoim wystąpieniu, opublikowanym na oficjalnym kanale w mediach społecznościowych, Chamenei podkreślił, że tegoroczne święto przypada w wyjątkowo trudnym momencie.

Przywódca Iranu wskazał, że ze względu na trwającą wojnę, kraj musi postawić na "gospodarkę oporu". Według Chameneiego kluczowe dla przetrwania i rozwoju Iranu są jedność narodowa oraz zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Zaznaczył, że to właśnie te wartości powinny stanowić fundamenty polityki państwa w nadchodzącym roku.

Odpowiedź na zarzuty o ataki w regionie

W swoim przemówieniu Modżtaba Chamenei odniósł się również do ostatnich wydarzeń w regionie, zaprzeczając, jakoby Iran lub jego sojusznicy byli odpowiedzialni za ataki na Turcję i Oman. Podkreślił, że irańska armia nie miała z nimi nic wspólnego, a władze w Teheranie dążą do utrzymania jak najlepszych stosunków ze wszystkimi państwami Bliskiego Wschodu.

Chamenei, który objął stanowisko najwyższego przywódcy po śmierci swojego ojca Alego Chameneiego w lutym bieżącego roku, zapewnił, że Iran jest gotowy do współpracy i dialogu z sąsiadami, mimo trudnej sytuacji geopolitycznej.

Trwające działania militarne i napięcia w regionie

Od 28 lutego, kiedy to doszło do izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran, kraj ten znajduje się w stanie podwyższonej gotowości. Irańska armia prowadzi ostrzał celów wojskowych, przemysłowych, a także cywilnych w wielu krajach Bliskiego Wschodu, a także regularnie atakuje wybrane obiekty w Izraelu.

Wojna i narastające napięcia sprawiają, że tegoroczne święta obchodzone są w atmosferze niepewności i strachu przed dalszą eskalacją konfliktu.

Nouruz i Id al-Fitr - święta w cieniu konfliktu

Nouruz, perski Nowy Rok, to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych od ponad 2,5 tysiąca lat. Wywodzi się ze starożytnej religii zoroastryzmu i gromadzi około 300 milionów ludzi w krajach takich jak Afganistan, Azerbejdżan, Kirgistan, Pakistan, Mongolia, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan i Uzbekistan.

W tym roku 13-dniowe obchody Nouruz zbiegają się z jednym z najważniejszych świąt islamskich - Id al-Fitr, które kończy miesiąc postu ramadan. Zazwyczaj oba święta są czasem radości, rodzinnych spotkań i wspólnego świętowania. Jednak obecna sytuacja polityczna i militarna sprawia, że mieszkańcy regionu przeżywają je w poczuciu niepokoju i niepewności co do przyszłości.