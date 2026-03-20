Zaledwie 400 metrów od Ściany Płaczu w Jerozolimie i kompleksu meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym spadł w piątek fragment irańskiego pocisku. Na miejscu pracują pirotechnicy i saperzy, którzy neutralizują obiekt - przekazała izraelska policja.

Ściana Płaczu w Jerozolimie - zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Do zdarzenia, w wyniku którego jedna osoba została ranna, doszło w dniu muzułmańskiego święta Id al-Fitr kończącego miesiąc postu - ramadan. W piątek w Jerozolimie kilkakrotnie uruchamiano syreny alarmowe ostrzegające przed nadlatującymi pociskami.

Na zdjęciach i nagraniach udostępnionych przez izraelskie służby w serwisach społecznościowych widać dym unoszący się nad Starym Miastem w pobliżu kompleksu Al-Aksa, który od początku wojny z Iranem pozostaje zamknięty dla wiernych.