​Siły Izraela przeprowadziły w niedzielę nalot na cele w Sanie, stolicy Jemenu - poinformowała agencja AP. Jest to odwet Tel-Awiwu za wystrzelenie przez rebeliantów Huti pocisku z amunicją kasetową dwa dni temu w kierunku Izraela. Mieszkańcy Sany twierdzą, że słyszeli eksplozje m.in. z rejonu pałacu prezydenckiego.

Jak powiedział Husejn Mohamed, który mieszka w pobliżu pałacu prezydenckiego w Jemenie, "odgłosy eksplozji były bardzo silne". 

Biuro prasowe Hutich poinformowało, że naloty dotknęły wiele obszarów w stolicy. 

Atak Izraela na cele w stolicy Jemenu

Izraelskie wojsko z kolei przekazało, że ataki uderzyły w "infrastrukturę wojskową terrorystycznego reżimu Huti" w rejonie Sany, w tym także w obiekt wojskowy, w którym znajduje się pałac prezydencki, elektrownie Hizaz i Asar, a także magazyn paliwa

W nalotach na Sanę wzięło udział 10 samolotów Sił Powietrznych, zrzucając około 35 sztuk amunicji - przekazały izraelskie media.

Wspierani przez Iran szyiccy Huti od ponad 22 miesięcy wystrzeliwują rakiety i drony w kierunku Izraela oraz atakują statki na Morzu Czerwonym. Twierdzą, że przeprowadzają ataki w ramach solidarności z Palestyńczykami w czasie wojny w Strefie Gazy.

Huti potwierdza. "Wystrzeliliśmy w kierunku Izraela pocisk balistyczny"

Huti ogłosili natomiast, że w piątek wystrzelili w kierunku Izraela nowy pocisk balistyczny uzbrojony w głowicę kasetową. Nie odnotowano szkód. 

Izraelska armia poinformowała, że pocisk rozpadł się w powietrzu po kilku próbach przechwycenia. Obecnie trwa badanie jego szczątków, by ustalić, czy zawierał amunicję kasetową podobną do tej, której Iran użył w czerwcu. 

Z kolei portal Iran International zwrócił uwagę na to, że tego rodzaju ładunki utrudniają przechwycenie i zwiększają ryzyko obrażeń wśród ludności cywilnej. 

Od dwóch lat ataki Hutich paraliżują żeglugę na Morzu Czerwonym, przez którą co roku przepływają towary o wartości około 1 biliona dolarów. Do końca ubiegłego roku rebelianci zaatakowali ponad 100 statków - przekazała agencja.