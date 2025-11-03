Afera w Izraelu. Naczelna prawniczka wojska gen. Jifat Tomer-Jeruszalmi została tymczasowo aresztowana. To ona doprowadziła w ubiegłym roku do wycieku nagrania, na którym izraelscy żołnierze rzekomo znęcają się nad palestyńskim więźniem.

Izraelscy żołnierze / SOPA Images/Shutterstock/Rex Features / East News

Naczelna prawniczka izraelskiego wojska, gen. Jifat Tomer-Jeruszalmi, została tymczasowo aresztowana w poniedziałek w związku z wyciekiem nagrania dotyczącego znęcania się nad palestyńskim więźniem.

W sprawie oskarżono pięciu żołnierzy o nadużycia wobec zatrzymanego Palestyńczyka.

Sąd zatwierdził zatrzymanie Tomer-Jeruszalmi do środy. Prokuratura zarzuca jej m.in. oszustwo, nadużycie zaufania i urzędu, utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości oraz ujawnienie poufnych informacji.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Tomer-Jeruszalmi przyznała się w piątek, że doprowadziła do wycieku nagrania latem 2024 r. i zrezygnowała z urzędu. Jako naczelna prawniczka wojska nadzorowała m.in. pracę prokuratury wojskowej.

W niedzielę prawniczka zniknęła na kilka godzin, co wywołało w izraelskich mediach spekulacje dotyczące próby samobójczej. Ostatecznie została odnaleziona na plaży w środkowej części kraju. Według policji mogła wyrzucić swój telefon komórkowy do morza.

Tomer-Jeruszalmi została tymczasowo aresztowana, a w poniedziałek po południu sąd zatwierdził jej zatrzymanie do środy. Jak relacjonują media, prawniczka jest podejrzana o oszustwo, nadużycie zaufania i urzędu, utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości i ujawnienie informacji. Wraz z nią aresztowano byłego głównego prokuratora wojskowego, płk Matana Solomosza.

Co widać na nagraniu?

Ujawnione przez Tomer-Jeruszalmi nagranie pochodziło z kamery bezpieczeństwa w wojskowym ośrodku zatrzymań w Sde Teiman na pustyni Negew. Wideo nie jest wyraźne. Widać na nim żołnierzy, którzy otaczają skrępowanego i leżącego na ziemi Palestyńczyka.

Nagranie zostało opublikowane w sierpniu 2024 r. przez media i według nich przedstawia atak strażników na palestyńskiego więźnia pod koniec lipca 2024 r. Po incydencie aresztowano pięciu żołnierzy, których oskarżono o znęcanie się nad więźniem i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.

Według aktu oskarżenia wojskowi przez 15 minut bili zatrzymanego po całym ciele, w tym używając pałek, i razili paralizatorem, a jeden z nich "uderzył więźnia ostrym przedmiotem w okolice odbytu". Oskarżeni nie przyznają się do tych zarzutów. W niedzielę czterech z nich wystąpiło w kominiarkach na konferencji prasowej i zażądało umorzenia procesu. Jeden z ich prawników argumentował, że prokuratura działała w stronniczy sposób i to wojskowi śledczy powinni zasiąść na ławie oskarżonych.

Więzień w ciężkim stanie

Po ataku w więzieniu Palestyńczyk w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala i natychmiast operowany. Lekarze stwierdzili m.in. złamanie siedmiu żeber, przebicie płuca, rozdarcie odbytu - wyliczyli śledczy. Media podały w weekend, że mężczyzna został w październiku zwolniony do Strefy Gazy w ramach wymiany będącej częścią trwającego rozejmu.

Gdy w lipcu 2024 r. żandarmeria wojskowa przyjechała do Sde Teiman, by zatrzymać podejrzanych żołnierzy, część z nich nie podporządkowała się funkcjonariuszom. Pod ośrodkiem zaczęli się też zbierać demonstranci, w tym skrajnie prawicowi politycy rządzącej koalicji, którzy sprzeciwiali się działaniom prokuratury wojskowej.

W obozie Sde Teiman na pustyni Negew po wybuchu wojny w Strefie Gazy przetrzymywano wielu pojmanych tam Palestyńczyków. Organizacje praw człowieka i media alarmowały o fatalnych warunkach w areszcie, złym traktowaniu przetrzymywanych, w tym torturach, i łamaniu ich praw.