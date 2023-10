Premier Izraela Benjamin Netanjahu i lider opozycji Beni Ganc zgodzili się w środę utworzyć wspólny nadzwyczajny rząd jedności narodowej i gabinet wojenny - poinformowała agencja AP. Z taką inicjatywą wyszła rządząca w Izraelu skrajnie prawicowa koalicja.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / Chaim Goldberg / POOL / PAP/EPA

Jak pisze AP, Netanjahu i Ganc wydali wspólne oświadczenie, w którym podali, że utworzony zostanie pięcioosobowy gabinet "zarządzający wojną".

Skład gabinetu wojennego

W skład gabinetu wejdą, obok Netanjahu i Ganca, minister obrony Joaw Galant i dwóch innych wysokich rangą urzędników państwowych, którzy będą pełnić funkcję członków "obserwatorów". Będą to były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Gadi Eisenkot i minister spraw strategicznych Izraela Ron Dermer.

Nieobsadzone stanowisko w rządzie wojennym pozostawiono dla byłego premiera Jaira Lapida, lidera opozycyjnej partii Jest Przyszłość.

Uzgodniono także, iż w czasie wojny z Hamasem w Knesecie nie będą uchwalane żadne ustawy, ani uchwały rządu, które nie byłyby związane z zarządzaniem wojną.

Legitymacja do wojny z Hamasem

Według władz Likudu, partii Netanjahu, po masakrze ponad 1000 cywilów i żołnierzy w ataku Hamasu oraz wzięciu przez terrorystów ponad 100 zakładników premier potrzebuje obecności członków opozycji w nowym rządzie, by uzyskać legitymację do wojny z Hamasem, która może być długa i trudna.

Zadowolenie z utworzenie rządu na czas wojny wyrazili obecni członkowie gabinetu Netanjahu. Minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gvir, napisał na platformie X (d. Twitterze), że "z zadowoleniem przyjmuje jedność, teraz musimy wygrać". Natomiast minister sprawiedliwości Jariv Levin stwierdził, że porozumienie "jest rzeczą słuszną i konieczną - odtąd będziemy współpracować".

"Państwo Izrael ma rząd jedności - oświadczył z kolei minister gospodarki Nir Barkat. - Musimy połączyć siły, udzielić wsparcia żołnierzom i pracować jako jeden zespół, aż do całkowitego zwycięstwa Państwa Izrael nad wrogiem".

"Bez warunków wstępnych"

Według wtorkowych informacji portalu Times of Israel premier Netanjahu zaproponował porozumienie ponadpartyjne "bez warunków wstępnych".

Rząd i opozycja w Izraelu od miesięcy trwają w dramatycznym konflikcie o forsowaną przez rząd reformę systemu sprawiedliwości.

Krytycy zmian uważają, że wprowadzą one kraj na drogę do rządów autorytarnych, podczas gdy ich zwolennicy uważają, że są one konieczne, ponieważ wymiar sprawiedliwości ma zbyt duże uprawnienia.

Egipt: Pomożemy, warunkiem tymczasowe zawieszenie broni

Władze Egiptu przedyskutowały z administracją USA i władzami innych państw plany dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy w przypadku wypracowania przez Izrael i palestyńską organizację terrorystyczną Hamas tymczasowego zawieszenia broni - podała w środę agencja Reutera, powołując się na własne źródła w egipskich resortach siłowych.

Pomoc mogłaby być przekazywana przez egipsko-palestyńskie przejście graniczne Rafah, położone pomiędzy Strefą Gazy i półwyspem Synaj - poinformowały źródła pod warunkiem zachowania anonimowości.

Przejście graniczne Rafah zostało zamknięte - podał Reuters we wtorek w godzinach porannych. Na krótko przed komunikatem o zamknięciu przejścia jeden z rzeczników izraelskiej armii sugerował mieszkańcom Strefy Gazy, by w warunkach wojny z Hamasem szukali schronienia w Egipcie.

Ostrzegaliśmy władze Izraela, że grozi im niebezpieczeństwo związane z aktywnością palestyńskich bojowników w Strefie Gazy i że stanie się to bardzo szybko. Nasze apele zostały jednak zlekceważone, ponieważ Izrael koncentrował się na sytuacji bezpieczeństwa na Zachodnim Brzegu - ujawnił przedstawiciel egipskiego wywiadu, cytowany w poniedziałek przez portal Times of Israel.

7 października w godzinach porannych Izrael został niespodziewanie zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. W ciągu trwającego od czterech dni konfliktu zginęło już około 1,2 tys. obywateli Izraela i ponad 1 tys. mieszkańców Strefy Gazy.