Rumunia i Ukraina zawarły porozumienie o strategicznym partnerstwie. "Nie przewidujemy żadnych zakłóceń w kwestii wsparcia dla Ukrainy" - zapewniła amerykańska ambasador przy NATO. Nad Ukrainą w nocy zestrzelono 27 z 36 dronów Shahed, użytych przez Rosję w kolejnym ataku - powiadomiły Siły Powietrzne armii ukraińskiej w Telegramie. W rosyjskim ataku dronów w nocy z poniedziałku na wtorek uszkodzona została infrastruktura logistyczna w obwodzie odeskim - powiadomiły lokalne władze. Wtorek 10 października 2023 roku to 594. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Wołodymyr Zełenski i Klaus Iohannis - spotkanie prezydentów Ukrainy i Rumunii / ROBERT GHEMENT / PAP/EPA

Porozumienie o strategicznym partnerstwie Rumunii i Ukrainy

Rumunia i Ukraina zawarły porozumienie o strategicznym partnerstwie - powiadomili we wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej w Bukareszcie prezydenci Klaus Iohannis i Wołodymyr Zełenski.

Wspieranie Ukrainy jest strategicznym interesem Rumunii, a wzmocnienie bezpieczeństwa Ukrainy jest wzmocnieniem bezpieczeństwa Rumunii - oświadczył Iohannis w pałacu prezydenckim Cotroceni. Rosję nazwał "głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie i regionie Morza Czarnego".

Zełenski dziękował Rumunii za udzielane od początku rosyjskiej agresji wsparcie militarne, polityczne i humanitarne. Podkreślił, że Kijów jest gotowy budować strategiczne relacje z Bukaresztem.

Powiadomił także, bez podawania szczegółów, że zapadła decyzja o szkoleniu w Rumunii ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Prezydent Ukrainy powiedział też, że będą "dobre wiadomości w sprawie artylerii i systemów obrony powietrznej".

Iohannis podkreślił, że Rumunia będzie wspierać Ukrainę w jej wojnie obronnej, w tym militarnie, tak długo "jak będzie to potrzebne". Do pełnego wyzwolenia terytoriów, do ukarania wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie, a następnie - w odbudowie kraju - zaznaczył prezydent.

Rumunia zamierza zwiększyć przepustowość tranzytu zboża przez swoje terytorium do 4 mln ton miesięcznie. Od początku pełnoskalowej agresji Rosji przez Rumunię przeszło tranzytem ponad 27 mln ton ukraińskiej produkcji rolnej.

W związku z rosyjskimi atakami przy granicy z Rumunią, które zagrażają również bezpieczeństwu tego kraju (kilkakrotnie na terytorium Rumunii spadły fragmenty rosyjskich dronów), Iohannis podkreślił potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO wspólnym działaniem na rzecz bezpieczeństwa w regionie czarnomorskim. Dodał, że Morze Czarne ma być morzem otwartym, a nie kontrolowanym przez kogoś.

Iohannis wyraził poparcie dla ukraińskiej formuły pokoju. Tylko Ukraina będzie decydować o tym, kiedy i jak prowadzić rozmowy pokojowe - zaznaczył. Zapowiedział też poparcie Rumunii dla rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Ukrainy i Mołdawii z UE przed końcem tego roku.

Ambasador USA przy NATO: Nie przewidujemy żadnych zakłóceń w kwestii wsparcia dla Ukrainy

Jeśli chodzi o to, czy amerykańskie wsparcie dla Izraela może mieć wpływ na amerykańską pomoc dla Ukrainy, nie przewidujemy żadnych zakłóceń w tej kwestii - powiedziała amerykańska ambasador przy NATO Julianne Smith.

Wierzę, że Stany Zjednoczone będą w stanie nadal koncentrować się na naszym partnerstwie i zaangażowaniu w bezpieczeństwo Izraela oraz dotrzymać zarówno naszych zobowiązań, jak i obietnicy dalszego wspierania Ukrainy - podkreśliła amerykańska ambasador.

W środę w Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów obrony państw NATO, na którym omawiana ma być kwestia dalszych dostaw broni dla Ukrainy i potrzeb Kijowa w zakresie kontynuacji kontrofensywy oraz dostaw broni przeciwlotniczej w obliczu nadchodzącej zimy.

Myślę, że nacisk zostanie położony bardziej na obronę przeciwlotniczą i amunicję, ale nie mam wątpliwości, że Ukraińcy przedstawią całą gamę innych żądań - powiedziała Julianne Smith.

Elektroniczny dostęp do deklaracji majątkowych ukraińskich urzędników

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o przywróceniu i ujawnieniu elektronicznych deklaracji podatkowych dla urzędników - poinformował we wtorek deputowany Jarosław Żelezniak.

20 września Rada Najwyższa przyjęła ustawę o deklaracjach majątkowych, uwzględniającą postulaty prezydenta, który zawetował wcześniejszą wersję tego aktu prawnego, gdyż przewidywała ona niejawność deklaracji urzędników jeszcze przez rok.

Zełenski domagał się m.in. tego, by na czas trwania stanu wojny Państwowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji gwarantowała otwarty, całodobowy dostęp do państwowego rejestru deklaracji majątkowych. Otwarty dostęp nie będzie obejmował m.in. deklaracji żołnierzy straży granicznej oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, a także rannych i zakładników znajdujących się na terenach okupowanych przez siły rosyjskie. Będą nim natomiast objęte np. deklaracje wojskowych na stanowiskach ministrów i wiceministrów oraz szefów władz centralnych i lokalnych.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazał na obowiązkowe składanie deklaracji majątkowych jako jeden z kilku warunków wypłacenia Ukrainie części pakietu pomocowego wartości 15,6 mld dolarów. Walka z korupcją jest także wymogiem przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, a rząd w Kijowie deklarował, że to dla niego priorytet.

Atak dronów

Nad Ukrainą w nocy zestrzelono 27 z 36 dronów Shahed, użytych przez Rosję w kolejnym ataku - powiadomiły Siły Powietrzne armii ukraińskiej w Telegramie.

"Drony były wystrzeliwane z przylądku Czauda na okupowanym Krymie" - przekazały w komunikacie Siły Powietrzne.

Jak podano, nad obwodami odeskim, mikołajowskim i chersońskim zestrzelono 26 dronów.

Uszkodzona infrastruktura logistyczna w obwodzie odeskim

W rosyjskim ataku dronów w nocy z poniedziałku na wtorek uszkodzona została infrastruktura logistyczna w obwodzie odeskim - powiadomiły lokalne władze.

Nad obwodem odeskim siłom powietrznym udało się w nocy zestrzelić 23 wrogie drony Shahed. Są jednak trafienia w infrastrukturę logistyczną - powiadomił w Telegramie szef władz regionu Ołeh Kiper.

W wyniku ataku nikt nie został ranny.