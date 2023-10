Aktem "czystego zła" nazwał Joe Biden atak Hamasu na Izrael. Prezydent USA zapewnił, że Waszyngton zrobi wszystko, by ochronić swoich obywateli w Izraelu i sprawi, by pogrążony w wojnie kraj był w stanie obronić się przed agresją. Biden odniósł się też do obecności amerykańskiego lotniskowca na wodach Bliskiego Wschodu.

Prezydent USA Joe Biden / SHAWN THEW / PAP/EPA

"Zdarzają się momenty, gdy czyste, niezmącone zło zostaje uwolnione w świecie. Obywatele Izraela przeżyli taki moment w ostatni weekend" - powiedział Joe Biden w czasie wtorkowego wystąpienia.

Prezydent USA przyznał, że Jerozolima ma prawo, a nawet obowiązek odpowiedzieć na taki atak. To też - jak przyznał - zakomunikował premierowi Netanjahu, który miał usłyszeć, że gdyby do podobnego uderzenia doszło w Stanach Zjednoczonych, odpowiedź byłaby "zdecydowana i miażdżąca".

"To złamanie każdego kodeksu ludzkiej moralności (...). Brutalność Hamasu przynosi na myśl najgorsze szaleństwa ISIS" - stwierdził Biden nawiązując do terroru Państwa Islamskiego. Dodał, że dla Izraelczyków jest to też przypomnienie "tysiącleci antysemityzmu i ludobójstwa". Zaznaczył, że Hamas wcale nie dąży do prawa do samostanowienia Palestyńczyków i ich godności, lecz jedynym jego celem jest wymazanie Izraela z mapy i zabijanie Żydów.

Joe Biden wyraził poważne zaniepokojenie sytuacją Amerykanów w Izraelu. Wiadomo, że wśród zakładników przetrzymywanych przez Hamas są również obywatele USA (co najmniej 20 obywateli USA przebywających na terenie Izraela uznano za zaginionych). W trakcie ostatnich dni, w Izraelu zginęło 14 Amerykanów.

Prezydent zapowiedział, że wezwie Kongres do zatwierdzenia funduszy odpowiadających na potrzeby sojuszników, dodając, że leży to we własnym interesie Ameryki.

Lotniskowiec USS Gerald Ford wraz z grupą uderzeniową został wysłany do Izrael, a Biden przyznaje, że jego kraj jest gotów wysłać tam dodatkowe siły. Nie po to, by walczyć z Hamasem, ale po to, by odstraszyć wszystkich, którzy chcieliby wykorzystać sytuację w Izraelu do zasiania jeszcze większego chaosu.