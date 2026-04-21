Są rozbieżności między Iranem a USA w sprawie dokładnej godziny zakończenia rozejmu. Irańska telewizja państwowa poinformowała we wtorek, że zawieszenie broni między USA a Iranem kończy się o północy czasu GMT z wtorku na środę (godz. 2 w środę czasu polskiego). Tymczasem prezydent USA Donald Trump mówił wcześniej, że przedłuża rozejm do środy wieczorem czasu waszyngtońskiego (czwartek rano w Polsce).

Iranki na ulicach Teheranu / Shutterstock

Iran ogłosił, że rozejm zakończy się w środę o 3:30 czasu teherańskiego (o 2 w nocy czasu polskiego).

Donald Trump wskazywał na późniejszy termin.

Zawieszenie broni zostało uzgodnione 7 kwietnia za pośrednictwem Pakistanu, ale już następnego dnia pojawiły się rozbieżności dotyczące jego zakresu

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Zakończenie rozejmu według Iranu

"Zawieszenie broni zakończy się w środę o godzinie 3.30 czasu teherańskiego (00.00 GMT)" - podała we wtorek irańska telewizja.

Z kolei rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baghaei w telewizji państwowej stwierdził, że Teheran nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego udziału w kolejnych rozmowach pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi. Stwierdził, że działania USA wobec irańskich statków stanowią "piractwo morskie i terroryzm państwowy" i zakwestionował powagę Waszyngtonu w negocjacjach z Iranem.

Wcześniej we wtorek o zakończeniu zawieszenia broni pisał też na X minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar i podał niemal taki sam termin - 4.50 czasu pakistańskiego w środę (godz. 1.50 czasu polskiego).

Minister Tarar przekazał, że Islamabad wciąż oczekuje na oficjalne potwierdzenie przyjazdu delegacji irańskiej do stolicy Pakistanu na rozmowy z USA.

USA podały inny termin zakończenia rozejmu

Wcześniej Trump powiedział, że uznaje środowy wieczór (w Polsce wczesne godziny ranne w czwartek - przyp. red) za termin zakończenia zawieszenia broni z Iranem.

CNN podaje, że wiceprezydent USA J.D. Vance, którego wylot do Pakistanu był zapowiadany przez portal Axios na wtorkowy ranek, nadal przebywa w USA i ma brać udział w rozmowach w Białym Domu na temat Iranu. Nie wiadomo, kiedy wiceprezydent wyruszy do Pakistanu na rozmowy z Irańczykami - przekazały źródła.

Zawieszenie broni na dwa tygodnie

USA i Iran ogłosiły 7 kwietnia dwutygodniowe zawieszenie broni, uzgodnione za pośrednictwem Pakistanu, ale już następnego dnia pojawiły się rozbieżności dotyczące jego zakresu. Strona amerykańska utrzymywała, że nie obejmuje ono izraelskiej ofensywy w Libanie, natomiast Iran i Pakistan uznawały, że Liban był częścią porozumienia.

Na początku obowiązywania rozejmu doszło jeszcze do ataków Iranu na państwa Zatoki Perskiej, jednak działania te wkrótce ustały.

Delegacje Stanów Zjednoczonych i Iranu spotkały się 11 kwietnia w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Dzień później negocjacje zakończyły się bez porozumienia. Vance oświadczył, że strona irańska nie była gotowa przyjąć warunków przedstawionych przez USA.