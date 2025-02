Tragiczne doniesienia ze zrujnowanej wojną Strefy Gazy. Co najmniej sześcioro niemowląt zmarło w ciągu ostatnich dwóch tygodni z powodu zimna - poinformowali we wtorek lekarze. Wielu ludzi wciąż mieszka w namiotach.

Palestyńskie dzieci czekają w kolejce po żywność w centrum pomocy w Chan Junus / Middle East Images/ABACA/Abaca / PAP/Abaca

Dramatyczny los dzieci w Strefie Gazy

Dr Sajed Saleh z jednego ze szpitali w mieście Gaza poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni z zimna zmarło pięcioro dzieci mających mniej niż miesiąc, z czego ostatnie w poniedziałek. Gaza, położona na północy Strefy Gazy, jest obszarem najbardziej zniszczonym przez wojnę.

Ordynator oddziału pediatrycznego szpitala Nasera w Chan Junus na południu palestyńskiego terytorium, dr Ahmed al-Farah przekazał, że we wtorek zmarła dwumiesięczna dziewczynka, a w ostatnich dniach z odmrożeń leczono też dwoje innych niemowląt.

Podczas trwającej zimy z powodu hipotermii zmarło 15 osób, wszystkie z nich to dzieci - powiedział agencji AP jeden z urzędników ministerstwa zdrowia Strefy Gazy.

W ostatnich dniach przez wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego przechodzi fala zimna, region nawiedzają wichury i deszcze, a temperatura spada miejscami poniżej zera, osiągając poziomy niższe od wieloletniej średniej dla tej pory roku.

Czasowy rozejm

W Strefie Gazy od 19 stycznia obowiązuje czasowy rozejm, przez poprzednie 15 miesięcy trwała tam intensywna wojna Izraela z Hamasem, w której zginęło ponad 48 tys. Palestyńczyków. Strefa Gazy jest zrujnowana. Zniszczono lub uszkodzono 69 proc. wszystkich budynków, nie działa m.in. sieć elektryczna.

Ok. 90 proc. z 2,1 mln mieszkańców stało się wewnętrznymi uchodźcami. Niektórzy z nich powrócili już do swoich miejscowości, np. na północ Strefy Gazy, ale wciąż mieszkają pośród ruin, w namiotach lub innych prowizorycznych schronieniach.

Rozejm pozwolił na zwiększenie pomocy humanitarnej, ale napływają głównie transporty jedzenia, według mieszkańców wciąż brakuje ciepłej odzieży, koców, opału i paliwa - zaznaczyła AP.

Hamas oskarża Izrael

Obie strony zarzucają sobie łamanie warunków zawieszenia broni. Hamas oskarża Izrael o blokowanie wjazdu części pomocy humanitarnej, w tym namiotów, tymczasowych domów i ciężkiego sprzętu budowlanego. Władze w Jerozolimie zaprzeczają tym zarzutom.

Ważnym elementem rozejmu jest wymiana porwanych izraelskich zakładników na Palestyńczyków osadzonych w izraelskich więzieniach. Izrael wstrzymał w sobotę wypuszczanie palestyńskich więźniów w reakcji na propagandowe spektakle urządzane przez Hamas z okazji uwalniania kolejnych zakładników i wydawania ich ciał.

Na razie zawieszenie broni obowiązuje do początku marca, jego przedłużenie jest niepewne. Izraelskie wojska zaczęły bombardować Strefę Gazy, a później wkroczyły do niej po ataku 7 października 2023 r., w którym bojownicy Hamasu i innych organizacji terrorystycznych zabili ok. 1200 osób.