Rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i jego zastępca ds. public relations, Ali Mohammad Naini, zginął w atakach przeprowadzonych przez USA i Izrael - poinformowała w piątek irańska telewizja państwowa, cytowana przez agencję Reutera. Nowy najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei przekazał wezwanie do "pozbawienia wrogów krajowych i zagranicznych bezpieczeństwa" - podała z kolei w piątek agencja Associated Press.

Mała dziewczynka trzyma portret zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach przywódcy Iranu ajatollaha Chameneiego, marzec 2026 / IMAGO/Hindustan Times/Imago Stock and People/East News / East News

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało nowego przywódcę Iranu. To syn zabitego w izraelsko-amerykańskich nalotach, stojącego na czele zbrodniczego reżimu ajatollaha Alego Chameneiego - Mojtaba Chamenei. Kontynuator reżimu w nalocie USA i Izraela na Iran stracił ojca, matkę, żonę, siostrę, siostrzenicę i być może syna. USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne. Iran zamknął także cieśninę Ormuz, przez którą transportowane było ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej.

Groźby Iranu w obliczu eskalacji konfliktu

Mojtaba Chamenei wezwał dzisiaj do "pozbawienia wrogów bezpieczeństwa wrogów krajowych i zagranicznych". Oświadczenie Chameneiego zostało przesłane w jego imieniu do prezydenta Masuda Pezeszkiana po ataku Izraela, w którym zginął irański minister wywiadu Esmail Chatib.

Chamenei nie pokazał się dotąd publicznie - mimo że został mianowany najwyższym duchowym i politycznym przywódcą Iranu. Jego przemówienie inauguracyjne zostało odczytane przez telewizyjnego spikera. Nie opublikowano też żadnego zweryfikowanego zdjęcia nowego przywódcy ani nagrania wideo z jego udziałem. Pojawiły się spekulacje, że mógł on zostać zabity, ranny lub poważnie oszpecony w wyniku ataków USA i Izraela - podkreślił opozycyjny portal Iran International.

Kolejni urzędnicy Iranu zabici w atakach

W tym tygodniu Izrael poinformował o "wyeliminowaniu" Alego Laridżaniego, szefa Rady Bezpieczeństwa Iranu. Dzisiaj natomiast irańska telewizja państwowa poinformowała, że w atakach zginął Ali Mohammad Naini, rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i jego zastępca ds. public relations.