W Iranie wykonano wyrok śmierci na mężczyźnie oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Izraela. Według informacji podanych przez irańską agencję Mizan, skazany miał współpracować z izraelskim wywiadem Mosad i przekazywać strategiczne dane dotyczące instytucji rządowych.

Plakat Aiatollaha Ali Khameneiego w centrum Teheranu / ATTA KENARE/AFP/East News / East News

Jak informuje Mizan, "głównym celem współpracy Mosadu z oskarżonym było uzyskanie bazy danych instytucji rządowych i włamanie się do irańskich centrów danych". Dodatkowo, izraelski wywiad miał być zainteresowany trasami importu sprzętu elektronicznego do Iranu.

Sąd Najwyższy odrzucił apelację skazanego, którego władze irańskie określiły jako "jednego z najważniejszych szpiegów pracujących dla Izraela w Iranie". Egzekucja została przeprowadzona w poniedziałek.

W ostatnich miesiącach w Iranie wyraźnie wzrosła liczba wyroków śmierci za szpiegostwo na rzecz Izraela. Tylko w bieżącym roku wykonano co najmniej dziesięć takich egzekucji. Władze podkreślają, że działania te mają na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego w obliczu narastającego konfliktu z Izraelem.

Przypomnijmy, że napięcia między Iranem a Izraelem osiągnęły apogeum w czerwcu tego roku, kiedy to Izrael przeprowadził ataki na kilka celów w Iranie. Według doniesień, w operacjach tych wykorzystywano komórki Mosadu działające na terenie Iranu. Sytuacja ta doprowadziła do otwartej wojny między oboma krajami, a irańskie służby bezpieczeństwa nasilają działania wymierzone w osoby podejrzewane o współpracę z izraelskim wywiadem.