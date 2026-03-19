Nowowołyńsk w Ukrainie - bardzo blisko granicy z Polską - to tam zaatakowała w ciągu ostatnich kilkunastu godzin Rosja. Odległość z centrum Nowowołyńska do przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin wynosi ok. 20-25 km, a dojazd autem zajmuje ok. 20-30 minut. Uszkodzono tam obiekt energetyczny, wystąpiła przerwa w dostawie wody i prądu. "Uszkodzenia są bardzo poważne!" - napisał mer miasta. Oprócz tego Putin uderzył w Odessę i Lwów. Tam zostały uszkodzone bloki i samochody.

Rosyjski atak na bloki mieszkalne w Odessie, 18/19 marca 2026 roku

Rosja zaatakowała kikanaście kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej, trafiając w obiekt energetyczny w Nowowołyńsku.

Uruchomiono tam tzw. Punkty Niezłomności - schrony awaryjne oferujące prąd, wodę, internet i ciepło dla mieszkańców podczas przerw w dostawach.

W Odessie rosyjskie ataki uszkodziły bloki mieszkalne, raniąc trzy osoby i wywołując pożary, a także zniszczyły samochody i infrastrukturę.

Ukraińskie władze alarmują o polowaniach dronów na cywilów prowadzonych przez Rosjan w różnych regionach kraju.

Rosyjski atak blisko granicy z Polską

"Wróg po raz kolejny zaatakował obiekt energetyczny. Uszkodzenia są bardzo poważne! Trwa pożar obiektu. Na miejscu uderzenia pracują odpowiednie służby. Mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Uruchamiam generatory (...) i Punkty Niezłomności. Adresy zostaną opublikowane później. Zachowaj spokój. Czekajcie na informacje" - napisał w nocy ze środy na czwartek mer Nowowołyńska Borys Karpus. Najbliższym przejściem granicznym z Polską - od gminy Nowowołyńsk - jest Dorohusk-Jagodzin, a odległość wynosi, w zależności od wybranej trasy, około 20 - 25 km.

Niedługo później Borys Karpus umieścił w swoich mediach społecznościowych cztery adresy, pod którymi można uzyskać pomoc, czy np. naładować telefon. W Ukrainie to tzw. Punkty Niezłomności - specjalne schrony awaryjne, działające w czasie przerw w dostawach prądu i ogrzewania. Oferują ciepło, wodę, prąd, internet, apteczki oraz gorące napoje.

Tej nocy Rosja uderzyła też w Odessę i Lwów

"W nocy Rosjanie zaatakowali bloki mieszkalne w Odessie. 3 osoby zostały ranne. Częściowo zniszczone są mieszkania na 18. i 19. piętrze, na 25. doszło do pożaru. W innym, dwupoziomowym budynku mieszkalnym odnotowano zniszczenia i pożar. W kolejnym zdewastowano 2. piętro trzypiętrowego budynku - w płomieniach stanęły mieszkania, a w pobliżu uszkodzonych zostało ponad 10 samochodów. Z domu uratowane zostały 3 osoby. Psycholodzy udzielili pomocy 19 obywatelom, w tym 3 dzieci. Dodatkowo doszło do pożaru mieszkania na 14. piętrze 22-piętrowego bloku, z którego ewakuowano 70 osób. Uszkodzenia pojazdów odnotowano również na terenie jednej z firm komunalnych" - poinformowała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy oraz szef władz wojskowych obwodu odeskiego Serhij Łysak. " W niektórych regionach Rosjanie organizują polowania dronów na cywilów " - alarmują od początku tygodnia ukraińskie władze.

Atak Rosji na Odessę, 18/19 marca 2026

Szef administracji obwodowej we Lwowie Maksym Kozycki poinformował z kolei, że rosyjskie drony zaatakowały tam siedzibę Głównego Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), powodując poważne szkody. W mieście spadły fragmenty drona.