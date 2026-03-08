"​Iran musi zagwarantować swobodę żeglugi przez Cieśninę Ormuz, kończąc jej blokadę" - poinformował w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron po rozmowie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Francuski przywódca odbył rozmowę także z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

  • Chcesz być na bieżąco? Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Francuski prezydent poinformował, że w rozmowie z Pezeszkianem podkreślił konieczność powrotu do kraju francuskich obywateli, znajdujących się na terenie ambasady Francji w Iranie, a także zaprzestanie przez Iran ataków na kraje regionu.

Macron wskazuje na przyczynę sytuacji na Bliskim Wschodzie

Irańskie wojska kontynuują ataki na państwa Zatoki Perskiej, w tym na amerykańskie bazy w regionie, w odpowiedzi na atak USA i Izraela rozpoczęty 28 lutego. "Ponownie wyraziłem nasze głębokie zaniepokojenie rozwojem irańskiego programu jądrowego i balistycznego oraz wszystkimi działaniami destabilizującymi w regionie, które są przyczyną obecnego kryzysu" - napisał Macron w serwisie X. Wezwał też do dyplomatycznego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Francuz podkreślił również konieczność zagwarantowania wolności żeglugi przez cieśninę Ormuz, która po atakach USA i Izraela została zablokowana przez Iran. Przez Ormuz przepływa około 20 proc. wykorzystywanej na świecie ropy naftowej i około 20 procent skroplonego gazu ziemnego.

Rozmowa prezydentów Francji i USA

Jak poinformowała agencja AFP, Macron rozmawiał w niedzielę również z Trumpem, jednak Pałac Elizejski nie podał na razie żadnych informacji na temat treści tej rozmowy. W niedzielę Pałac Elizejski zapowiedział, że w poniedziałek Macron złoży wizytę na Cyprze, by okazać solidarność z krajem UE, który był celem ataku dronowego. Brytyjska baza na wyspie została zaatakowana przez Iran w odwecie za operację sił USA i Izraela przeciwko Teheranowi. 

Zobacz również: