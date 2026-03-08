"​Iran musi zagwarantować swobodę żeglugi przez Cieśninę Ormuz, kończąc jej blokadę" - poinformował w niedzielę prezydent Francji Emmanuel Macron po rozmowie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. Francuski przywódca odbył rozmowę także z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Prezydent Francji Emmanuel Macron (zdjęcie poglądowe) / Blondet Eliot/ABACA / PAP/Abaca

Francuski prezydent poinformował, że w rozmowie z Pezeszkianem podkreślił konieczność powrotu do kraju francuskich obywateli, znajdujących się na terenie ambasady Francji w Iranie, a także zaprzestanie przez Iran ataków na kraje regionu.

Macron wskazuje na przyczynę sytuacji na Bliskim Wschodzie

Irańskie wojska kontynuują ataki na państwa Zatoki Perskiej, w tym na amerykańskie bazy w regionie, w odpowiedzi na atak USA i Izraela rozpoczęty 28 lutego. "Ponownie wyraziłem nasze głębokie zaniepokojenie rozwojem irańskiego programu jądrowego i balistycznego oraz wszystkimi działaniami destabilizującymi w regionie, które są przyczyną obecnego kryzysu" - napisał Macron w serwisie X. Wezwał też do dyplomatycznego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.