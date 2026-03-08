I​rańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało Mojtabę Chameneiego, syna zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach ajatollaha Alego Chameneiego, na stanowisko nowego najwyższego przywódcy kraju – poinformowały w niedzielę irańskie państwowe media, cytowane przez agencję Reutera.

Zabity Ali Chamenei / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało w niedzielę nowego przywódcę Iranu . Został nim Mojtaba Chamenei, syn zabitego w izraelsko-amerykańskich nalotach ajatollaha Alego Chameneiego.

Wcześniej Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w 88-osobowym Zgromadzeniu Ekspertów oświadczył, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony.

"Większością głosów wybrano osobę, która będzie kontynuować drogę imama (Ruhollaha) Chomeiniego (pierwszego przywódcy Iranu) i męczennika imama (Alego) Chameneiego. Nazwisko Chamenei pozostanie niezmienione. Głosowanie zostało zakończone, a jego wyniki zostaną wkrótce ogłoszone" - przekazał Eszkawari.

Nowy przywódca Iranu. "Nienawidzony przez wroga"

Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w 88-osobowym Zgromadzeniu Ekspertów, oświadczył, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę stacji ABC, że następny przywódca Iranu nie przetrwa zbyt długo, jeśli nie będzie miał poparcia Waszyngtonu. Izrael zapowiedział wcześniej, że nowy najwyższy przywódca Iranu - niezależnie od tego, kto nim zostanie - automatycznie stanie się celem dla jego sił zbrojnych.

USA i Izrael 28 lutego rozpoczęły ofensywę przeciwko Iranowi, na co Teheran odpowiedział uderzeniami na Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, na których terytorium znajdują się instalacje wojskowe USA.