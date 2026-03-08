Ciemny dym spowił niebo nad Teheranem po niedzielnych amerykańsko-izraelskich atakach na infrastrukturę naftową w stolicy Iranu - podaje portal BBC. Jak donoszą agencje Reutera i AFP, po południu ponownie było słychać silne wybuchy w mieście. "Kiedy się obudziłam, było strasznie, jakby zapadła całkowita noc. W powietrzu czuć było zapach palonego paliwa" - relacjonowała, cytowana przez BBC mieszkanka stolicy Iranu.

Eksplozje w Teheranie - zdjęcie ilustracyjne / IMAGO/Imago Stock and People/East News / East News

Jak poinformował portal Times of Israel, USA i Izrael przeprowadziły nocne naloty na pięć obiektów naftowych w stolicy Iranu i okolicach. Uderzenia wywołały słupy ognia i dymu. W nagraniach opublikowanych przez agencję Reutera widać płomienie i dym unoszące się nad magazynem paliw Szahran w północno-zachodniej części miasta.

Relacja mieszkanki Teheranu: Było strasznie, jakby zniknęło słońce

Kiedy się obudziłam, było strasznie, jakby zapadła całkowita noc. W powietrzu czuć było zapach palonego paliwa - powiedziała stacji BBC 40-letnia mieszkanka Teheranu. Inna, 20-letnia kobieta przekazała, że "wyglądało to tak, jakby słońce całkowicie zniknęło".

Z kolei cytowany przez BBC szef irańskiej spółki zajmującej się dystrybucją paliw podał, że czterech kierowców cystern pracujących w zakładach w Teheranie i okolicach zginęło w wyniku ataków. Wezwał też ludzi, aby udawali się na stacje benzynowe "tylko w razie konieczności". Agencje Reutera i AFP poinformowały w niedzielę po południu, powołując się na irańskie państwowe media, o kolejnych silnych wybuchach w różnych częściach Teheranu.

Ataki USA i Izraela na Iran rozpoczęły się 28 lutego. Irańska armia odpowiada ostrzeliwaniem m.in. amerykańskich baz w regionie, co powoduje protesty państw arabskich.