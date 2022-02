Wysokość nagród w przypadku wywalczenia medalu przez reprezentanta Polski w igrzyskach w Pekinie jest taka sama jak we wszystkich edycjach olimpijskich zmagań od 2012 roku. Złoto to 120 tysięcy złotych, srebro - 80 tys., a brąz - 50 tys.

Nagrody PKOl są takie same jak w przypadku igrzysk letnich w Londynie 2012, Rio de Janeiro 2016 i ubiegłorocznych w Tokio, a także zimowych w Soczi 2014 i Pjongczangu 2018. Nieco wcześniej, w Pekinie (2008) i Vancouver (2010), były wyższe - do 250-275 tys. złotych za olimpijski triumf.



Nagrody PKOl zwolnione są od podatku od dochodów

Za złoty medal w konkurencji indywidualnej w Pekinie PKOl zamierza zapłacić 120 tys. złotych. Będzie to suma brutto i netto, bowiem nagrody PKOl zwolnione są od podatku od dochodów. Za srebro przewidziano 80 tys. zł, a za brąz - 50 tys.



W przypadku konkurencji zespołowych każdy sportowiec z drużyny otrzymać ma 75 proc. wartości nagrody indywidualnej. A zatem: 90 tys. zł za złoto, 60 tys. za srebro i 37,5 tys. za brąz.



Stosowne nagrody - 60 tys. złotych za złoto - trafią również do szkoleniowców polskich medalistów.



Jaka wysokość nagród przyznawanych przez ministra sposrtu?

Nie zmieniły się również wysokości nagród za medale olimpijskie przyznawane przez ministra sportu. Te objęte są już podatkiem dochodowym i wynoszą: do 80,5 tys. zł brutto za złoto, do 57,5 zł za srebro i do 46 tys. za brąz. Co więcej - w przypadku konkurencji zespołowych nie obniża się stawki dla poszczególnych zawodników.



Dla porównania Fundusz Wspierania Sportowców w Niemczech ogłosił, że złoci medaliści otrzymają 20 tys. euro, srebrni - 15 tys., a brązowi - 10 tys. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od czwartego do ósmego, również mogą liczyć na nagrody - od 1,5 do 5 tys euro. Nie podano stawek w przypadku miejsc na podium w konkurencjach zespołowych.



W Niemczech po zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbyły się w południowokoreańskim Pjongczangu w 2018 roku, na nagrody przeznaczono łącznie ponad 750 tys. euro. Sportowcy z tego kraju zajęli drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając 14 złotych, 10 srebrnych i siedem brązowych.



Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie odbędzie się w piątek. Zamknięcie olimpiady nastąpi 20 lutego.