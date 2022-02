Pekin, Yanqing i Zhangjiakou - to w tych trzech strefach rozgrywane będą konkurencje zimowych igrzysk olimpijskich Pekin 2022. Sportowców będzie gościć łącznie 12 obiektów i ośrodków sportowych.

Skocznie olimpijskie w Zhangjiakou / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Rywalizacja na igrzyskach w Pekinie toczyć się będzie o 109 kompletów medali.



"Ptasie Gniazdo" - miejsce otwarcia i zamknięcia igrzysk

Trzynastą i centralną areną igrzysk będzie Stadion Narodowy w stolicy, nazywany "Ptasim Gniazdem". Posłużył on jako miejsce ceremonii otwarcia i zamknięcia letnich igrzysk w 2008 roku, odbyły się tam też wówczas zawody lekkoatletyczne oraz finał turnieju mężczyzn w piłce nożnej. Zimą nie zostanie tam rozegrana żadna konkurencja, za to ponownie odbędą się ceremonie otwarcia i zamknięcia.



W tym mieście będzie również zlokalizowana wioska olimpijska z miejscami noclegowymi dla ok. 2300 sportowców. Ponadto w Pekinie znajduje się sześć obiektów, w których odbędą się zawody. Cztery z nich były również wykorzystane latem 2008 roku.



Pekiński Stadion Narodowy "Ptasie Gniazdo" / Shutterstock

Curling w "Kostce Lodu"

Jednym z nich jest Narodowe Centrum Sportów Wodnych (National Aquatics Centre), nazywane "Wodną Kostką", gdzie wcześniej rywalizowano w pływaniu, pływaniu synchronicznym i skokach do wody. Zimą odbędą się tam turnieje curlingu, a obiekt ma być znany jako "Kostka Lodu". W przyszłości ma również gościć sportowców uprawiających dyscypliny letnie i zimowe.

Narodowe Centrum Sportów Wodnych (National Aquatics Centre) w Pekinie / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Również wybudowana z myślą o igrzyskach w 2008 roku Narodowa Hala Sportowa (National Indoor Stadium) zostanie wykorzystana w zimowej imprezie. Na arenie zwanej "Wachlarzem" walczono o medale w gimnastyce artystycznej, skokach na trampolinie i piłce ręcznej, a teraz obiekt został przekształcony w lodowisko, na którym rozgrywane będą niektóre mecze hokeja na lodzie. Inne spotkania odbędą się w Centrum Sportowym Wukesong (Wukesong Sports Centre), gdzie latem 2008 roku rywalizowali koszykarze.



Z kolei wybudowana w 1968 roku Stołeczna Hala Sportowa (Capital Indoor Stadium) zmieni zastosowanie z areny olimpijskich zmagań siatkarzy na lodowisko dla łyżwiarzy figurowych oraz tych ścigających się na krótkim torze (short track).

Chiński bramkarz na treningu w Stołecznej Hali Sportowej (Capital Indoor Stadium) / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Nowymi obiektami są Narodowy Tor Łyżwiarski (National Speed Skating Oval) oraz Big Air Shougang. Ten pierwszy, nazywany również "Lodową Wstęgą", powstał w parku, w którym o medale igrzysk 2008 walczyli łucznicy oraz hokeiści na trawie, i będzie areną zmagań łyżwiarzy szybkich.



Drugi z nowych obiektów to gospodarz rywalizacji w konkurencji big air w narciarstwie dowolnym (po raz pierwszy w programie igrzysk) oraz snowboardzie.

Narodowy Tor Łyżwiarski (National Speed Skating Oval) / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Tor lodowy i druga wioska olimpijska

W oddalonej o ok. 80 km od centrum Pekinu strefie Yanqing zlokalizowany jest tor lodowy (National Sliding Centre) dla bobsleistów, skeletonistów i saneczkarzy, a także siedem tras dla narciarzy alpejskich w kurorcie National Alpine Ski Centre.



W Yanqing również przewidziana jest wioska olimpijska, jednak będzie mogła pomieścić o połowę mniej sportowców niż ta pekińska.

National Alpine Ski Centre w Yanqing / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Tutaj powalczą skoczkowie

W strefie Zhangjiakou, niecałe 200 km od stolicy, znajdują się m.in. skocznie narciarskie. National Ski Jumping Centre kształtem przypomina berło ruyi, tradycyjny chiński talizman, dlatego ośrodek nazywany jest "Śnieżnym Ruyi".



W tej strefie zlokalizowane są również Narodowe Centrum Biathlonu (National Biathlon Centre), Narodowe Centrum Narciarstwa Biegowego (National Cross-Country Centre) oraz Park Śnieżny Genting (Genting Snow Park), gdzie odbędzie się większość konkurencji narciarstwa dowolnego i snowboardu.



Wioska olimpijska w Zhiangjiakou ma pomieścić większą liczbę sportowców niż ta w stolicy kraju - ok. 2600.

National Ski Jumping Centre w Zhangjiakou / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Areny igrzysk olimpijskich w Pekinie:

Pekin

Big Air Shougang - big air w narciarstwie dowolnym i snowboardzie

Wukesong Sports Centre - hokej na lodzie

National Indoor Stadium - hokej na lodzie

Capital Indoor Stadium - łyżwiarstwo figurowe i short track

National Speed Skating Oval - łyżwiarstwo szybkie

National Aquatics Centre - curling



Yanqing

National Sliding Centre - bobsleje, saneczkarstwo, skeleton

National Alpine Ski Centre - narciarstwo alpejskie



Zhangjikou



National Cross-Country Centre - biegi narciarskie i kombinacja norweska

National Ski Jumping Centre - skoki narciarskie i kombinacja norweska

National Biathlon Centre - biathlon

Genting Snow Park - narciarstwo dowolne i snowboard