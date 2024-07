Polskie mistrzynie świata będą dziś walczyć o brązowy medal igrzysk w Paryżu. Szpadzistki Martyna Swatowska-Wenglarczyk (AZS AWF Katowice), Renata Knapik-Miazga i Aleksandra Jarecka (obie AZS AWF Kraków) przegrały w półfinale drużynowej rywalizacji z Francją 39:45.

Polskie szpadzistki. Od lewej: Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Aleksandra Jarecka / Adam Warżawa / PAP

W starciu o brązowy medal Biało-Czerwone zmierzą się dzisiaj z Chinami, które uległy Włoszkom 24:45.

Walkę o brązowy medal zaplanowano na godzinę 19.30. Finał ma rozpocząć się godzinę później.

Francuzki za mocne dla Biało-Czerwonych

W popołudniowym półfinale czekała na Polki drużyna gospodarzy, która "o czwórkę" wygrała z wyżej notowanymi Koreankami 37:31.

Mecz poprzedziło chóralne wykonanie "Marsylianki" na tradycyjnie wypełnionych do ostatniego miejsca trybunach Grand Palais, a pierwsze pojawiły się na planszy Jarecka i ubiegłoroczna mistrzyni globu Marie-Florence Candassamy. Premierowe trafienie zaliczyła Polka, później miały miejsce akcje równoległe, a wreszcie kolejny udany atak przeprowadziła Jarecka i było 5:3.

W drugim pojedynku bohaterka meczu z Amerykankami spotkała z Auriane Mallo-Breton. Wicemistrzyni olimpijska już z Paryża odrobiła dwa punkty i na tablicy wyników pojawił się remis po 10.

W trzeciej rundzie zmierzyły się Knapik-Miazga i Coraline Vitalis. To była już ich druga walka w tegorocznych igrzyskach, bo w 1/16 finału turnieju indywidualnego lepsza 15:9 była Francuzka. We wtorek ponownie była górą (3:2) i dała swojej drużynie prowadzenie. Candassamy powiększyła je do czterech punktów (18:14), Vitalis - do sześciu (22:16) i sytuacja Polek robiła się coraz trudniejsza.

W swoim ostatnim występie w tym meczu znowu najlepiej spisała się Swatowska-Wenglarczyk, która odrobiła kolejne trzy trafienia i zrobiło się tylko 26:28. Po remisie Knapik-Miazgi, na ostatnie trzy minuty tego spotkania wyszła Jarecka, której rywalką była liderka "Trójkolorowych" Mallo-Breton.

Po niemrawym początku w połowie rundy dwa szybkie trafienia Jareckiej i zrobiło się 33:33. Polka spróbowała pójść za ciosem, ale została skontrowana i Francja znów była na prowadzeniu, a po kolejnej nieudanym natarciu Jareckiej zrobiło się 33:35.

Końcówka to rozpaczliwe ataki krakowianki, które najczęściej kończyły się punktami... Mallo-Breton. Sporo było trafień równoczesnych i ostatecznie drużyna gospodarzy wygrała 45:39.

Dramatyczny ćwierćfinał przeciwko USA

Polki wywalczyły wcześniej awans do półfinału, wygrywając z Amerykankami 31:29 w ćwierćfinałowej rywalizacji.

Po pierwszej serii pojedynków Polki, ubiegłoroczne mistrzynie świata z Mediolanu, przegrywały 6:7 i trener kadry Bartłomiej Język zdecydował się na zmianę w składzie - najmłodszą, najmniej doświadczoną w ekipie Alicję Klasik, która jednak najlepiej spisała się indywidualnie, zastąpiła Jarecka.

28-letnia krakowianka pokonała 4:3 Hadley Husisian i było 10:10, ale po chwili Swatowska-Wenglarczyk uległa 2:5 mającej zapewne polskie korzenie Anne Cebuli i zespół USA wygrywał 15:12. Po kolejnej potyczce było 18:15.

Jarecka w swojej drugiej walce odrobiła jedno trafienie, ale Polki wciąż przegrywały (19:21). W ósmej rundzie o "oczko" stratę zmniejszyła Knapik-Miazga i było 24:25.

Do ostatniego pojedynku wyszły Swatowska-Wenglarczyk i wprowadzona jako rezerwowa, najbardziej doświadczona spośród rywalek Katharine Holmes. Polka szybko doprowadziła do remisu trafieniem w stopę, a później jeszcze raz powtórzyła to działanie, które dało jej prowadzenie. W końcówce brązowa medalistka mistrzostw Europy z 2022 roku wykazała się nie lada odpornością psychiczną, wykorzystała rozpaczliwe ataki przeciwniczki i ostatecznie przypieczętowała sukces Biało-Czerwonych.

Polskie szpadzistki to aktualne mistrzynie świata w drużynie. Na igrzyska przyjechały jako jedne z faworytek, ale podobnie było na poprzednich igrzyskach w Tokio, kiedy przegrały pierwszy mecz z późniejszymi triumfatorkami - Estonkami.

Ostatni medal w szermierce dla Polski w 2008 roku w Pekinie wywalczyła drużyna szpadzistów.