Startująca w kat. 57 kg Julia Szeremeta przed walką była już pewna co najmniej srebrnego medalu. Żeby zostać mistrzynią, musiała pokonać Lin Yu Ting z Tajwanu, którą otaczają kontrowersje od ubiegłorocznych mistrzostw świata: nie została do nich dopuszczona, bo według Międzynarodowej Federacji Boksu (IBA) nie zdała testu mającego na celu ustalenie płci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski kwestionuje zasadność i poprawność tych badań, dlatego zezwolił na jej występ w Paryżu.

Nie boję się nikogo, do nikogo nie czuję respektu. Wychodzę do ringu i robię swoje - mówiła Szeremeta po półfinale, ale do losów jej rywalki nie chciała się odnosić.