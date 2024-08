Mimo tylu sukcesów polskiej siatkówki w ostatnich latach, aż od 1976 roku czekamy na olimpijskie złoto. Poczekamy jeszcze trochę. Polacy gładko przegrali z Francją w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu - 3:0. Gospodarze turnieju byli zbyt mocni, a my nie graliśmy na swoim poziomie.

Francja - Polska w finale igrzysk / LUKASZ KALINOWSKI / East News

III set

Koniec. Niestety. Francuzi zaprezentowali siatkówkę z innej planety. Biało-Czerwonym chyba trochę zabrakło do najwyższej dyspozycji. Końcówka trzeciej partii była emocjonująca. Polacy z serwującym Wilfredo Leonem zdołali obronić kilka piłek meczowych. Ostatnie słowo należało jednak do Francuzów, którzy zasłużenie i zdecydowanie wygrywają olimpijskie złoto.

II set

Mimo dobrego początku i odskoczenia Francuzom na dwa punkty przy stanie 16:18, przegrywamy także drugą partię. Francuzi w końcówce zdobyli 9 punktów przy zaledwie dwóch Polaków. Gospodarze turnieju serwują bardzo mocno, są pewni przy siatce i w odbiorze. Nasi dzisiaj, przynajmniej na razie, stanowią tło dla rywali.

I set

Polacy są chyba trochę spięci, a Francuzów niesie doping kibiców. Trójkolorowi w pierwszej partii byli zdecydowanie lepsi, a Biało-Czerwoni popełnili zbyt dużo błędów, zwłaszcza na zagrywce. Francja-Polska 1:0. Czekamy na przebudzenie w drugim secie.

Bilans spotkań niekorzystny dla Polaków

Pięć przegranych ćwierćfinałów z rzędu, przełamana klątwa, półfinałowy thriller z USA i w końcu dzień, na który czekała cała siatkarska Polska. O godzinie 13.00 w Paryżu rozpoczął się mecz reprezentacji Polski z broniącą tytułu Francją.

Trzy lata temu Biało-Czerwoni lecieli do Tokio po złote medale, marzyli o nich jak nigdy wcześniej. Tradycyjnie zatrzymali się na ćwierćfinale, gdzie 3:2 pokonała ich... Francja. Francuzi w ostatnich latach wyrośli zresztą na jednego z najbardziej niewygodnych przeciwników polskiej reprezentacji. W dwóch ostatnich meczach tych zespołów w fazie pucharowej dwukrotnie górą byli Francuzi, dwukrotnie w tie-breaku.

W finale pierwszy i ostatni do tej pory raz Biało-Czerwoni i "trójkolorowi" zmierzyli się w 2009 roku w mistrzostwach Europy. Górą byli wówczas ci pierwsi, którzy zwyciężyli 3:1 i pierwszy raz w historii zostali mistrzami Starego Kontynentu.

Od tego czasu zespoły te w międzynarodowych imprezach mierzyły się 22 razy. 12 zwycięstw odnieśli Francuzi, 10 razy tryumfowali Polacy.

Polscy kibice wierzą jednak w sukces. Polska wygra, innej opcji nie ma - można było usłyszeć pod halą.

Na takie mecze się czeka, na takie mecze się ciężko trenuje. Tego się nie kupi za żadne pieniądze - powiedział jeden z liderów Biało-Czerwonych Tomasz Fornal przed sobotnim finałem igrzysk olimpijskich.

Francuzi są w finale, bo dobrze grają. My musimy skupić się na sobie. Jeśli zagramy tak, jak potrafimy i tak, jak graliśmy na przestrzeni tego turnieju w większości meczów, to jesteśmy w stanie wyjść z tego starcia zwycięsko - zaznaczył Fornal.

Na pewno będzie to trudne spotkanie, gramy u gospodarza, prawie cała hala będzie ich dopingowała. Musimy się przygotować na ciężką, techniczną siatkówkę, którą będą prezentowali, jak to Francuzi, zawsze dużo tego się w ich repertuarze znajduje. Ogrywają się w PlusLidze i potem im to procentuje - dodał.