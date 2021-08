Białoruska lekkoatletka Chryscina Cimanouska weszła do ambasady RP w Tokio i chce uzyskać w Polsce azyl polityczny - poinformował członek lokalnej białoruskiej społeczności będący w kontakcie ze sportsmenką, na którego powołuje się agencja Reutera. Tymczasem z nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza Pawła Balinowskiego wynika, że Cimanouska jeszcze w tym tygodniu przyleci do Polski.

Chryscina Cimanouska (zdjęcie z 2017 roku) / Tytus Żmijewski / PAP/EPA

Chryscina Cimanouska, którą próbowano siłą odesłać do jej kraju za krytykę sztabu trenerskiego, jest "cała i bezpieczna" w Tokio - poinformował rano Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Skandal wokół Chrysciny Cimanouskiej

Chryscina Cimanouska przed kilkoma dniami skrytykowała swoich trenerów za to, że z powodu ich zaniedbań do igrzysk w Tokio nie dopuszczono trzech białoruskich biegaczek, a ona sama została zapisana do udziału w sztafecie 4x400 m, choć biega na 200 m.

W niedzielę sportsmenka ogłosiła, że za krytykę sztabu trenerskiego próbowano na siłę odesłać ją do kraju. Cimanouska została zawieziona na lotnisko Haneda, ale udało jej się pozbyć "opiekunów" i zgłosiła się na policję, gdzie poprosiła o ochronę. Z lotniska lekkoatletka zaapelowała o pomoc. "Nie wrócę na Białoruś" - zadeklarowała.

W rozmowie z dziennikarzami, którzy pojawili się w porcie Haneda, Cimanouska wyjaśniała: "Niektóre z naszych dziewczyn nie przyleciały do Japonii, aby wystartować w sztafecie 4x400 m, gdyż nie miały wykonanych testów antydopingowych w wystarczającej liczbie".

Lekkoatletka podkreśliła, że wielokrotnie mówiła publicznie o nieprawidłowościach w reprezentacji, a decyzja o odesłaniu jej do kraju to kara za mówienie prawdy. Oznajmiła również, że dowiedziała się, że nakaz usunięcia jej z olimpijskiej ekipy i odesłania do kraju przyszedł z Mińska.

Dziś ambasada Białorusi w Tokio zwróciła się do władz Japonii z oficjalną prośbą o przekazanie informacji na temat białoruskiej lekkoatletki Chrysciny Cimanouskiej - poinformowała agencja RIA Nowosti.



Polska oferuje pomoc

Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał, że bada sytuację zawodniczki. Pomoc zaoferowała lekkoatletce Polska, o czym na Twitterze poinformował w niedzielę wieczorem wiceszef MSZ-etu.



"Polska jest gotowa pomóc Chryscinie Cimanouskiej (...). Zaproponowaliśmy jej wizę humanitarną i może swobodnie kontynuować karierę sportową w Polsce, jeśli tak zdecyduje" - napisał Marcin Przydacz.

Dziś z kolei, jak przekazała japońska telewizja NHK, powołując się na źródła, Polska rozpoczęła proces przyznawania azylu białoruskiej sprinterce Kryscinie Cimanouskiej.

Chryscina Cimanouska wystąpiła o wizę humanitarną w Polsce, na pewno zostanie ona jej przyznana - ustalił dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski.

Wadzim Krywaszejeu z Fundacji Solidarności Białoruskiego Sportu powiedział, że Cimanouska znajduje się w ambasadzie RP w Tokio. Dodał, że wiza, o którą się stara, pozwoli jej ubiegać się o azyl polityczny w Polsce.



Z nieoficjalnych informacji naszego dziennikarza wynika, że Cimanouska jeszcze w tym tygodniu przyleci do Polski.