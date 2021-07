Od m.in. wpadki Francji z Meksykiem 1:4 oraz wygranej Brazylii z Niemcami 4:2 rozpoczął się w czwartek olimpijski turniej piłkarzy w Japonii. Dzień przed ceremonią otwarcia igrzysk rozegrano wszystkie spotkania 1. kolejki fazy grupowej.

/ Kiyoshi Ota / PAP/EPA

W grupie A "Trójkolorowi" mieli niewiele do powiedzenia w starciu z Meksykiem. Do największych gwiazd w składzie Francji należą Andre-Pierre Gignac i Florian Thauvin, ale z lepszej strony pokazali mniej znani europejskiej publiczności piłkarze z Ameryki Północnej.

Gole zdobyli Ernesto Vega (47. minuta), Sebastian Cordova (55.), Uriel Antuna (80.) i Eduardo Aguirre (90+1.). Honorową bramkę dla Francji uzyskał Gignac z rzutu karnego (69.).

W drugim spotkaniu tej grupy reprezentacja gospodarzy pokonała RPA 1:0. Jeszcze kilka godzin przed rozpoczęciem meczu były wątpliwości, czy w ogóle się on odbędzie, ponieważ wykryto przypadki infekcji Covid-19 w zespole z Afryki.

W grupie D Brazylia wygrała z Niemcami w "powtórce" finału igrzysk w Rio de Janeiro przed pięcioma laty, kiedy po złoto sięgnęli "Canarinhos". W pierwszej połowie hat-trickiem popisał się Richarlison. Rywale próbowali jeszcze wrócić do gry po golach Nadiema Amiriego (57.) i Ragnara Ache (84.), ale marzenia o remisie odebrał im w doliczonym czasie Paulinho, ustalając wynik na 4:2.

Wygrana Brazylii, której kapitanem jest 38-letni Dani Alves, mogła być okazalsza, ale w końcówce pierwszej połowy rzutu karnego nie wykorzystał Mateus Cunha - jego uderzenie z 11 metrów obronił bramkarz Florian Mueller.

Brazylia prowadzi w tabeli z trzema punktami. Tyle samo ma Wybrzeże Kości Słoniowej, które pokonało Arabię Saudyjską 2:1.

Nie najlepiej turniej olimpijski rozpoczęła reprezentacja Hiszpanii, która tylko zremisowała z Egiptem 0:0 w grupie C. Do tego straciła, nie wiadomo na jak długo, z powodu urazów dwóch piłkarzy - Daniego Ceballosa i Oscara Minguezę. W drużynie z Półwyspu Iberyjskiego występuje kilku zawodników, którzy w czerwcu i lipcu grali w seniorskich mistrzostwach Europy, m.in. bramkarz Unai Simon i Dani Olmo.

W drugim meczu tej grupy grająca bez największych gwiazd Argentyna przegrała z Australią 0:2.

Oba mecze grupy B zakończyły się wynikami 1:0 - Nowa Zelandia wygrała z Koreą Południową, a Rumunia - z Hondurasem.

W turnieju olimpijskim piłkarzy rywalizują zwykle drużyny do lat 23, choć z racji opóźnienia igrzysk o rok z powodu pandemii Covid-19 limit ten podniesiono do 24. Ponadto w kadrze każdej z drużyn mogło znaleźć się do trzech starszych zawodników.

Wyniki turnieju mężczyzn w piłce nożnej - 1. kolejka

Grupa A

Meksyk - Francja 4:1 (0:0)

Japonia - RPA 1:0 (0:0)

Grupa B

Nowa Zelandia - Korea Płd. 1:0 (0:0)

Honduras - Rumunia 0:1 (0:1)

Grupa C

Egipt - Hiszpania 0:0

Argentyna - Australia 0:2 (0:1)

Grupa D

Wybrzeże Kości Słoniowej - Arabia Saudyjska 2:1 (1:1)

Brazylia - Niemcy 4:2 (3:0)