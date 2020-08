Klimat i prawa człowieka – to temat środowej odsłony Green Film Festivalu. Czwartego dnia zobaczymy aż 13 filmów. Cztery z nich to polskie produkcje.

/ Materiały prasowe

"Niech Toną", to film zrealizowany na najniebezpieczniejszym szlaku migracyjnym na świecie w południowej części Morza Śródziemnego to droga, którą migranci przemieszczają się z Libii na wybrzeże Europy. Autorzy reportażu patrzą na to zjawisko z perspektywy statku organizacji "Seawatch".

Jak Arktyka zmienia się w erze globalnego ocieplenia? Czy możliwe jest, by przystosować się do tych zmian? Na te i podobne pytania próbuje odpowiedzieć "Ruch lodu".

Zła jakość powietrza na terenie Polski w poprzedniej epoce, była długo tematem tabu. Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku, podjęto kompleksowe próby badań powietrza w kraju. Uczestnicy tamtych prekursorskich prac wspominają trudności, które napotykali na swojej drodze oraz niechęć ówczesnych władz do ich projektu. To wszystko w filmie "Oczyścić niebo".

Szczegółowy program znajdziecie tutaj>>>>

Tydzień dla ekologii

3. edycja Kraków Green Film Festival wystartowała w niedzielę. Festiwal filmów ekologicznych odbywa się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, jednak jeżeli ktoś z powodu obaw nie przyjdzie na plenerowe pokazy - będzie mógł zobaczyć w tym roku filmy na darmowym serwisie VOD!

Jak przekonują organizatorzy - mimo pandemii koronawirusa, problemy związane z klimatem nadal są bardzo aktualne. Dlatego, jak co roku, głównym zadaniem festiwalu jest promowaniem proekologicznych postaw i idei zrównoważonego rozwoju.