W krakowskim Muzeum Manggha odbyła się ceremonia wręczenia nagród International Green Film Festival. Grand Prix Festivalu zdobył Niels Christian Askholm za film "Grind Message" opowiadający historię makabrycznego zwyczaju zabijania setek wielorybów w zatoce na Wyspach Owczych.

Grand Prix Festivalu zdobył Niels Christian / Monika Turek, RMF FM /

Przez ostatnie dni Kraków stał się światową stolicą EKOLOGII. Na międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych International Green Film Festival (IGFF) zjechali twórcy z 6 kontynentów, z 48 krajów, którzy zaprezentowali swoje filmy.

W sobotnie wieczór w Muzeum Manggha JURY w składzie Paweł Deląg, Marta "Sarsa" Markiewicz, Paulina Skibińska i Piotr Deląg ogłosili zwycięzców festiwalu.

Najlepszym filmem Festiwalu okrzyknięto "Gring Message" Niesla Christiana Askholma, który opowiada o krwawym rytuale zabijania wielorybów na Wyspach Owczych.

Nagroda za najlepszy film fabularny trafiała do autora filmu "Wonderwall" Alexandra Denysenko za przepiękny film w formie teledysku o miłości na tle przyrody... Czernobyla.

Najlepsza animacja to dzieło węgierskiego twórcy Béli Klingl "Boxi. In the nature" - historia chłopca z kartonu.

Najlepszym filmem dokumentalnym okazał się film "Useless" autorstwa Rakel Gardarsdottir & Augusta M. Olafsdottir z Islandii. To film utrzymany w pozytywnym tonie pokazujący jak w prosty sposób można zmienić swoje życie na bardziej eko.

Organizatorzy przyznali również nagrodę specjalną dla młodych twórców za film "Dzieci kontra śmieci" dla klasy III b ze szkoły nr 62 w Krakowie. Szkoła otrzymała w nagrodę rzutnik multimedialny, a dzieci ... wycieczkę do Energylandii!

Nagrodzeni otrzymali wyjątkowe recyklingowe statuetki wykonane z przetworzonych... śmieci, a dokładniej rzecz biorąc ze zużytych nakrętek po butelkach. Tym samym przetworzone śmieci dostały swoje drugie życie stając się najbardziej pożądanym przedmiotem festiwalu dla twórców z całego świata.

Pełna lista nagrodzonych filmów:

GRAND PRIX

The Grind Message by Niels Christian Askholm [Denmark]

NAJLEPSZY DOKUMENT

I MIEJSCE - UseLess by Rakel Gardarsdottir, Ágústa M. Olafsdottir [Iceland ]



II MIEJSCE - World Without Insects by Andreas Ewels [Germany]

III MIEJSCE - The Good Cup by Sabine Schwab [United Kingdom]

NAJLEPSZA FABUŁA

I MIEJSCE - Wonderwall by Alexander Denysenko [Poland]

II MIEJSCE - Let’s Clean Our Country by Adam Grzanka [Poland]

III MIEJSCE - Il Salutista by Luca Jankovic [Italy]

NAJLEPSZA ANIMACJA

I MIEJSCE - Boxi. In the nature by Béla Klingl [Hungary]

II MIEJSCE - On The Cover by Yeganeh Moghaddam [Iran]

III MIEJSCE - A Love Letter For The End Of The World by Alexi Scheiber [USA]

Zobaczcie zapis transmisji: