Znamy ostateczną kadrę reprezentacji Holandii na piłkarskie mistrzostwa Europy. W ekipie "Pomarańczowych", którzy będą grupowymi rywalami Polaków, znaleźli się m.in. zmagający się ostatnio z kontuzjami Frenkie de Jong i Memphis Depay. Niespodzianką jest za to nieobecność lewego obrońcy obrońcy Borussii Dortmund Iana Maatsena.

Piłkarze reprezentacji Holandii (od lewej): Donyell Malen, Frenkie de Jong i Memphis Depay / KOEN VAN WEEL / PAP/EPA

Ronaldowi Koemanowi w podjęciu decyzji o włączeniu do kadry nie w pełni gotowych do gry gwiazd Barcelony i Atletico Madryt pomogło to, że UEFA zdecydowała się powiększyć składy z 23 do 26 zawodników.

Za to w ostatniej chwili okazało się, że holenderski selekcjoner nie będzie mógł skorzystać z pomocnika Atalanty Bergamo Martena de Roona, który doznał kontuzji w finale Pucharu Włoch z Juventusem.

Za niespodziankę można uznać brak w kadrze na Euro lewego obrońcy Borussii Dortmund Iana Maatsena, którego w sobotę czeka mecz w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Holenderski selekcjoner skreślił także znajdujących się w szerokiej kadrze bramkarza Sparty Rotterdam Nicka Olija i pomocnika Feyenoordu Rotterdam Quintena Timbera.

Holandia jedyny raz mistrzostwo Europy zdobyła w 1988 roku, z Ronaldem Koemanem w składzie.

W rozpoczynającym się 14 czerwca turnieju w Niemczech "Pomarańczowi" będą pierwszymi rywalami Polaków w grupie D; później zagrają z Francuzami i Austriakami. Wcześniej zmierzą się towarzysko z Kanadą 6 czerwca i Islandią cztery dni później.

Kadra reprezentacji Holandii na mistrzostwa Europy 2024:

Bramkarze: Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (obaj Inter Mediolan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), Matthijs de Ligt (Bayern Monachium), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Pomocnicy: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Tijjani Reijnders (AC Milan), Jerdy Schouten, Joey Veerman (obaj PSV Eindhoven), Xavi Simons (RB Lipsk), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).

Napastnicy: Steven Bergwijn, Brian Brobbey (obaj Ajax Amsterdam), Memphis Depay (Atletico Madryt), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).