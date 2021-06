Na iście królewskie wsparcie mogła liczyć reprezentacja Anglii w trudnym starciu z Niemcami w 1/8 finału Euro 2020: na trybunach stadionu Wembley zasiedli książę William i księżna Kate oraz ich najstarszy syn, książę George.

Książę William i księżna Kate na trybunach Wembley w czasie meczu Anglia - Niemcy w 1/8 finału Euro 2020 / John Sibley / POOL / PAP/EPA

Szlagierowy pojedynek Anglia - Niemcy zapowiadał się na jedno z najciekawszych wydarzeń trwających mistrzostw Europy. Zdaniem wielu: na miarę finału.

Do fazy pucharowej Euro 2020 Niemcy dostali się z drugiego miejsca w grupie F, nazywanej "grupą śmierci". W tej fazie turnieju najpierw ulegli 0:1 Francji (którą w 1/8 finału wyeliminowała niespodziewanie, po szalonym meczu i serii karnych, Szwajcaria), następnie pokonali Portugalię 4:2 i zremisowali z Węgrami 2:2.

Anglicy triumfowali natomiast - z siedmioma punktami i bilansem goli 2-0 - w grupie D. W tej rundzie rozgrywek pokonali Chorwację 1:0, zremisowali - po pasjonującym meczu - ze Szkocją 0:0 i wygrali z Czechami 1:0.

W czasie tego ostatniego pojedynku, rozegranego w ubiegłym tygodniu, angielską kadrę wspierał z trybun książę William, wnuk królowej Elżbiety II i syn księcia Karola, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu.

William od 15 lat przewodniczy angielskiej centrali piłkarskiej The Football Association. Kibicuje grającej w Premier League Aston Villi.

W trakcie meczu Anglia - Niemcy do księcia Williama dołączyli na trybunach Wembley jego żona księżna Kate i najstarszy syn pary, 7-letni książę George.

Kamery pokazały członków rodziny królewskiej, gdy wraz z reprezentacją i kibicami śpiewali hymn narodowy.

Fotoreporterzy uchwycili również pogawędkę Cambridge’ów z Davidem Beckhamem i jego bliskimi: słynny piłkarz pojawił się na trybunach wraz z żoną Victorią Beckham i synem Romeo.

"The Mirror" podaje na swych stronach internetowych, że była to pierwsza sytuacja, gdy William i Kate pojawili się razem na meczu.

Uważa się również - na co uwagę zwraca "The Sun" - że to pierwszy przypadek, gdy księżna Kate obserwowała mecz piłkarzy reprezentacji Anglii z trybun.

I zapewne tej decyzji nie żałowała: Anglicy pokonali Niemców 2:0.