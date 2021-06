Mistrzostwa Europy na stałe wpisały się w kalendarz piłkarskich fanów. W historii Euro pełno jest dramatycznych konkursów rzutów karnych, zwycięstw piłkarskich kopciuszków i strzeleckich popisów gwiazd futbolu. O kilka z nich pytamy w naszym teście. Sprawdźcie swoją wiedzę!

Jeśli ten test nie jest dla Was wystarczającym wyzwaniem, to zapraszamy do rozwiązania quizu dotyczącego kadry reprezentacji Polski na Euro 2020.