Węgry zremisowały z Francją 1:1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw Europy. Bramki zdobyli Attila Fiola i Antoine Griezmann.

Andras Schafer i Antoine Griezmann / Darko Bandic / POOL / PAP/EPA

Od początku spotkania z wielkim animuszem ruszyli Węgrzy. Grający w Budapeszcie przed 55 tysiącami kibiców gospodarze nie przestraszyli się faworyzowanego rywala.



Po kilkunastu minutach Francuzi przejęli inicjatywę. Grali spokojnie, jednak kiedy tylko wymieniali szybciej kilka podań lub zagrywali precyzyjne piłki z głębi pola, to stwarzali wielkie zagrożenie.



W pierwszej połowie dwie dogodne sytuacje zmarnował Kylian Mbappe, a jedną doskonałą Karim Benzema.



Nieskuteczność na mistrzach świata zemściła się tuż przed przerwą. Po wymianie podań z Rolandem Sallai w sytuacji sam na sam z Hugo Llorisem znalazł się Attila Fiola. 31-letni pomocnik z zimną krwią posłał piłkę w krótki róg.



Druga połowa zaczęła się od dość bezproduktywnej gry "Trójkolorowych". Nieco ożywienia wniosło wprowadzenie w 57. minucie Ousmane Dembele. Już po chwili piłkarz Barcelony trafił w słupek.



W 65. min Węgrzy mieli rzut wolny w okolicach francuskiego pola karnego. Na moment zapomnieli o obronie i większa liczba ich zawodników udała się pod bramkę rywali. Ostatecznie gospodarze zagrożenia nie stworzyli, a za to nadziali się na zabójczą kontrę.



Dalekim wykopem popisał się Lloris. Do piłki dopadł Mbappe, który następnie zagrał w poprzek węgierskiego pola karnego. Willi Orban zbyt lekko wybił piłkę, dopadł do niej Antoine Griezmann i doprowadził do remisu.



Francuzi już do końca mieli przewagę, a Węgrzy bronili się resztkami sił. Najlepszą okazję zmarnował Mbappe, którego potężny strzał odbił Peter Gulacsi.



Po ostatnim gwizdku piłkarze Węgier zebrali się przy trybunie za bramką i wraz z kibicami odśpiewali hymn kraju.

Grupa F: Węgry - Francja 1:1 (1:0).

Bramki: 1:0 Attila Fiola (45+2), 1:1 Antoine Griezmann (66).



Żółta kartka - Węgry: Endre Botka. Francja: Benjamin Pavard.



Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Widzów 55 998.



Węgry: Peter Gulacsi - Endre Botka, Willi Orban, Attila Fiola, Attila Szalai - Loic Nego, Adam Nagy, Andras Schaefer (75. Tamas Cseri), Laszlo Kleinheisler (84. Gergo Lovrencsics) - Roland Sallai, Adam Szalai (26. Nemanja Nikolic).



Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Digne - N'Golo Kante, Paul Pogba (76. Corentin Tolisso), Adrien Rabiot (57. Ousmane Dembele, 87. Thomas Lemar) - Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Karim Benzema (76. Olivier Giroud).