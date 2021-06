Budzą zainteresowanie i emocje, a czasem wręcz kontrowersje. Ich profile w mediach społecznościowych śledzą setki tysięcy ludzi. WAGs – czyli Wives and Girlfriends, żony i dziewczyny piłkarzy. Poznajcie najbardziej znane partnerki reprezentantów Polski!

Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego. Zbudowała biznesowe imperium

Anna Lewandowska to kobieta-instytucja. Trenerka i dietetyczka, bizneswoman, jedna z najpopularniejszych influencerek w polskim internecie.

Instagram Post

Roberta Lewandowskiego, wówczas: piłkarza Znicza Pruszków, Anna Stachurska poznała w 2007 roku podczas obozu sportowego. Cztery lata później para się zaręczyła, a w czerwcu 2013 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Instagram Post Instagram Post

Za trzy dni świętować będą ósmą rocznicę ślubu, który - choć para utrzymywała szczegóły, nawet datę, w tajemnicy - okazał się wielkim medialnym wydarzeniem.

Równie wyczekiwane były narodziny dzieci Lewandowskich. W 2017 roku na świat przyszła Klara, a w ubiegłym roku Laura. Instagram Post

Anna Lewandowska jest utytułowaną karateczką: na koncie ma wiele medali mistrzostw świata, Europy i Polski.

Szerzej znana stała się jednak dopiero jako partnerka Roberta Lewandowskiego. A w kolejnych latach zbudowała pod marką Healthy Plan by Ann prawdziwe biznesowe imperium. Instagram Post

Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych polskich trenerek fitness i dietetyczką. Organizuje obozy sportowe dla kobiet, propaguje zdrowe odżywianie, wydaje książki poświęcone przede wszystkim zdrowemu stylowi życia, ma własną aplikację treningową i dietetyczną, produkuje żywność: m.in. zdrowe przekąski, oferuje catering dietetyczny.

Jej profil na Instagramie śledzi 3,2 mln ludzi, na Facebooku 1,7 mln.

Od 2019 roku notowana jest wraz z mężem na listach najbogatszych Polaków, a samodzielnie: na listach najbogatszych Polek i najbardziej wpływowych ludzi w polskim internecie. Instagram Post Instagram Post Instagram Post

Marina Łuczenko-Szczęsna, żona Wojciecha Szczęsnego. Miliony wyświetleń na YouTubie, setki tysięcy followersów na Instagramie

Marina Łuczenko-Szczęsna popularność zdobyła na długo przed poznaniem Wojciecha Szczęsnego. Jest piosenkarką, autorką tekstów i muzyki, aktorką.

Instagram Post

Marina Łuczenko urodziła się na Ukrainie, ale w wieku dwóch lat przeprowadziła się z rodziną do Polski, stąd pochodzą jej dziadkowie.

Śpiewa od dziecka. Jak czytamy na jej oficjalnej stronie internetowej, mając 5 lat, wygrała Międzyszkolny Festiwal w Stalowej Woli - a w kolejnych dwóch latach powtórzyła ten sukces.

Łuczenko wystąpiła w znanych programach muzycznych: "Szansa na sukces" i "Droga do gwiazd", a mając 15 lat, wygrała casting do roli Julii w musicalu "Romeo i Julia", reżyserowanym przez Janusza Józefowicza w słynnym Studio Buffo.

Wideo youtube Instagram Post

Przełomowym w jej karierze był rok 2009: dostała wówczas rolę w bardzo popularnym serialu TVN "39 i pół, zagrała córkę głównego bohatera, granego przez Tomasza Karolaka Darka Jankowskiego, Amandę.

Przełomem w jej karierze muzycznej był natomiast wydany w 2010 roku singiel "Glam Pop", a wkrótce po nim: "Pepper Mint".

Rok później Marina Łuczenko wydała debiutancki album "Hardbeat", jak podkreśla: była współkompozytorką niemal wszystkich piosenek na płycie.

Kłopoty zdrowotne zmusiły ją do zawieszenia na dłuższy czas kariery muzycznej: u wokalistki wykryto polipa na strunach głosowych, konieczna była operacja i rehabilitacja. Instagram Post

W 2017 roku Marina Łuczenko-Szczęsna wróciła z albumem "On My Way" - tytułowa piosenka zgromadziła dotąd na YouTubie niemal 1,7 mln wyświetleń - a w grudniu ubiegłego roku wydała płytę "Warstwy".

Pochodzącą z tego albumu piosenkę "Nigdy więcej" obejrzano dotąd na YouTubie ponad 9,3 mln razy, ponad 7 mln wyświetleń ma utwór "News". Głośno było również o nagranej w duecie z raperem Smolastym piosence "Skandal #Odbijam".

Wideo youtube Wideo youtube

W trakcie dotychczasowej kariery wokalistka zdobyła - jak podkreślono na jej stronie internetowej - "ponad 20 prestiżowych nagród za osiągnięcia muzyczne, przyznawanych w kraju i za granicą".

W 2013 roku Łuczenko związała się z bramkarzem Wojciechem Szczęsnym, grającym wówczas w klubie angielskiej Premier League, Arsenalu. Dwa lata później para się zaręczyła, a w 2016 roku wzięła ślub. Mają dwuletniego obecnie synka Liama. Instagram Post

Profil Mariny Łuczenko-Szczęsnej na Instagramie śledzi blisko 750 tysięcy followersów, ponad 200 tysięcy obserwujących ma jej konto na Facebooku.

Ostatnio brytyjski dziennik "Daily Mail" umieścił Łuczenko na liście "królowych WAGs" z 24 krajów grających na Euro 2020.

Instagram Post

Celia Krychowiak, żona Grzegorza Krychowiaka. Miłośniczka luksusowych stylizacji

Celia Krychowiak jest inną z najbardziej rozpoznawalnych polskich WAGs. Francuzka jest miłośniczką mody, na co dzień spełnia się w roli instagramowej modelki.

Instagram Post

Grzegorza Krychowiaka, wówczas piłkarza francuskiego Stade de Reims, Celia Jaunat poznała w 2011 roku. Ona miała 19 lat, on 21.

W rozmowie z magazynem "VIVA!", opublikowanej w czerwcu 2018 roku, tak wspominała ich pierwsze spotkanie: "Mieszkałam wtedy w Bordeaux, moim rodzinnym mieście, studiowałam zarządzanie i marketing, połowę tygodnia spędzałam na uczelni, drugą na praktykach w salonie firmy, która handlowała luksusowym wyposażeniem do łazienek. Któregoś dnia Grześ przyszedł kupić kafelki do swojego mieszkania. Kiedy go zobaczyłam, pomyślałam: ‘O mój Boże, jaki on jest piękny!’. On mnie w pierwszej chwili chyba w ogóle nie zauważył, bo siedziałam za biurkiem. To był impuls, że musi mnie zobaczyć, dowiedzieć się, że istnieję! Wstałam, zaczęłam przechadzać się po salonie, udając, że zapisuję jakieś numery czy ceny (śmiech). I podziałało! Podszedł do mnie, powiedział po francusku: ‘Bonjour mademoiselle...’. Ogromnie spodobał mi się jego akcent. Uwiódł mnie tym, jak mówi. I swoim uśmiechem".

Instagram Post Instagram Post

Krychowiak opowiadał zaś: "Wtedy chyba cały czas się uśmiechałem, bo Celia bardzo mi się spodobała. Przy pierwszym kontakcie zazwyczaj decyduje fizyczność. Nikt nie analizuje, z jakiego powodu podchodzisz do tej, a nie innej kobiety. Kiedy ją zobaczyłem, pomyślałem, że jest atrakcyjna i wysoka, a to było dla mnie ważne przy wyborze partnerki. Zaczarowała mnie jej otwartość, życzliwość i sposób rozmowy, bardzo zalotny. Po kilku minutach poprosiłem o numer telefonu. Zadzwoniłem na drugi dzień". Instagram Post

Jaunat zdradziła również, że na początku znajomości Krychowiak nie powiedział jej, że jest piłkarzem: "Powiedział mi, że jest studentem, tak jak ja, co mi zresztą bardzo odpowiadało. Właściwie do tej pory nie wiem, po co, może, żeby mnie sprawdzić? (...) Uwierzyłam mu. Po jakimś czasie wyznał, że jest młodym piłkarzem, że chce zostać zawodowcem, ale nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia". Instagram Post Instagram Post

Grzegorz Krychowiak oświadczył się ukochanej w 2017 roku podczas wakacji na Bora-Bora, a ślub wzięli w Wigilię 2019 roku.

Celia Krychowiak jest pasjonatką mody, na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia swoich - luksusowych - stylizacji. Instagram Post

Wspiera również modową firmę swego męża: Balamonte, oferującą m.in. szyte na miarę garnitury. Celia Krychowiak przygotowuje i promuje w mediach społecznościowych stylizacje z kolekcji dla kobiet.

Jej profil na Instagramie śledzi 175 tysięcy followersów. Instagram Post Instagram Post Instagram Post

Marta Glik, żona Kamila Glika. Z mężem jest od 15. roku życia, zamiast kontrowersji budzi sympatię

Marta Glik jest jedną z najbardziej znanych i najbardziej lubianych polskich WAGs. Nie budzi kontrowersji, nie zdradza zbyt wielu szczegółów z życia prywatnego. Z Kamilem Glikiem jest od... 15. roku życia.

Instagram Post

Marta i Kamil Glikowie znają się od dzieciństwa. Jak relacjonowała niedawno Interia: "Miała siedem lat, kiedy poznała Kamila Glika. Chodzili do jednej klasy w podstawówce. Nie lubili się. On jej dokuczał, a ona nie pozostawała mu dłużna. W gimnazjum zostali parą".

25 czerwca świętować będą 10. rocznicę ślubu. W 2013 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Victoria, sześć lat później powitali Valentinę.

W kwietniowej rozmowie z Interią Marta Glik stwierdziła, że nie przepada za określeniem "polskie WAGs", bowiem "nic (ono) nie znaczy i do niczego nie prowadzi". Jak przyznała, woli myśleć i mówić o sobie jako o kochającej żonie i mamie. Instagram Post Instagram Post

Żona Kamila Glika nie zdradza zbyt wielu szczegółów z ich prywatnego życia.

"Ja chyba nie potrzebuję obecności w mediach. Nigdy nie lubiłam tego zgiełku, zresztą Kamil też. Prowadzę sobie swojego Instagrama. Tam trochę pokazuję, jak nam się żyje za granicą, i tyle. Nie mam takiej potrzeby, żeby codziennie dodawać 10 albo 20 klatek na InstaStory" - powiedziała Interii. Instagram Post Instagram Post

Jej instagramowy profil obserwują ponad 62 tysiące ludzi.

"Fajnie. Cieszę się, że mam tylu obserwatorów. Ale nie walczę o to, żeby było ich każdego dnia więcej. Nie jest to dla mnie cel numer jeden" - stwierdziła w rozmowie z portalem.

Zdradziła wówczas również, że w tej chwili nie mieszkają z Kamilem Glikiem razem.

"Kamil mieszka w Benevento, ja z dziećmi pod Neapolem. (...) Dzieli nas około stu kilometrów - godzina drogi, czasem 50 minut. Widujemy się minimum dwa razy w tygodniu, chyba że Kamil gra w środę mecz. (...) Benevento jest małym miastem i nie było tam odpowiedniej szkoły dla Victorii. W Monako zaczęła naukę w języku angielskim, w systemie międzynarodowym. Najbliższa taka szkoła była w Neapolu, z językiem włoskim jako drugim. I na taki wariant się zdecydowaliśmy. Dodatkowo od tego weekendu Victoria będzie też chodzić do polskiej szkoły - z językiem ojczystym i historią" - opowiadała Interii. Instagram Post

"A rozłąka? Traktuję ją tak, jakby Kamil grał w Lidze Mistrzów. Tak było, kiedy grał w Monaco, i wtedy też praktycznie cały czas nie było go w domu. Mówię sobie, że trzeba zaczekać jeszcze 2-3 lata i potem będziemy żyć normalnie. Dajemy radę. Wojskowi mają gorzej, marynarze też - bo wyjeżdżają na kilka miesięcy" - podsumowała Marta Glik. Instagram Post Instagram Post Instagram Post

Lana Rybus, żona Macieja Rybusa. Miłość od pierwszego wejrzenia i skandal

Lana Rybus uważana jest za jedną z najpiękniejszych polskich WAGs. Maciej Rybus stracił dla niej głowę cztery lata temu. Początkom ich związku towarzyszył mały skandal: dla Rosjanki piłkarz miał porzucić poprzednią narzeczoną.

Para poznała się w 2017 roku w Moskwie, gdzie Maciej Rybus podpisał kontrakt z Lokomotiwem.

"Na samym początku został zakwaterowany w hotelu, nieopodal którego znajdowała się restauracja. Podczas jednej z wizyt w tym miejscu polski piłkarz poznał pracującą tam Lanę Baimatową. Oboje zgodnie przyznają, że była to miłość od pierwszego wejrzenia" - relacjonował niedawno "Fakt". Instagram Post Instagram Post

Instagram Post

Już na początku 2018 roku piłkarz się oświadczył, a po zaledwie kilku tygodniach, w marcu, para wzięła ślub. Uroczystość miała miejsce w Osetii, skąd pochodzi Lana Rybus, a ponieważ w ceremonii nie wzięła udziału rodzina Macieja Rybusa, wkrótce potem zorganizowany został drugi ślub, w Polsce. Instagram Post

Związek pary rozpoczynał się w cieniu skandalu. Dla pięknej Rosjanki piłkarz miał porzucić narzeczoną, z którą związany był od 9 lat. Co więcej, portale donosiły wówczas, że kobieta dowiedziała się o nowej miłości Rybusa z mediów.

Lana i Maciej Rybusowie doczekali się już dwójki dzieci. W październiku 2018 roku, siedem miesięcy po ich ślubie, na świat przyszedł ich pierwszy syn, Robert. W tym roku w styczniu para przywitała natomiast drugiego syna, Adriana.

Co ciekawe, konto Lany Rybus na Instagramie jest prywatne. Śledzi je 215 tysięcy followersów. Instagram Post Instagram Post Instagram Post