Jeden z najmłodszych stadionów, które zobaczymy podczas Euro i arena, która była budowana z myślą o igrzyskach olimpijskich w 2004 roku – to obiekty, na których zagrają Polacy podczas Euro 2020. Pierwszy mecz reprezentacji Polski już 14 czerwca.

Reprezentacja Polski w piłce nożnej pierwotnie miała rozegrać mecze fazy grupowej mistrzostw Europy w Bilbao i Dublinie. W związku z pandemią, miasta-gospodarze nie były w stanie zagwarantować wpuszczenia na stadiony kibiców, dlatego UEFA zdecydowała się na odebranie meczów tym Baskom i Irlandczykom. O tym, gdzie zostaną przeniesione mecze Biało-czerwonych media spekulowały przez kilka dni. Ostatecznie zdecydowano, że podopieczni Paulo Sousy zagrają w Sewilli i Sankt Petersburgu.

Stadion Kriestowskij

Polacy zaczną Euro 2020 od meczu ze Słowacją. To spotkanie zostanie rozegrane 14 czerwca w Sankt Petersburgu.

Stadion Kriestowskij to jeden z najmłodszych obiektów, które zobaczymy podczas Euro 2020 - otwarto go w 2017 roku. Nowa arena powstała na miejscu Stadionu im. Kirowa, który mógł zgromadzić aż 110 000 tys. kibiców. Obiekt był zabytkiem do czasu, gdy podjęto decyzję o budowie nowego stadionu. Wtedy Rosjanie zdecydowali o uchyleniu statusu, by można było stworzyć Stadion Kreiestowskij, Budowa nie okazała się jednak łatwa. Przez liczne problemy trwała niemal dekadę.

W 2022 roku na tym stadionie zostanie rozegrany finał Ligi Mistrzów.

Polscy piłkarze rozegrają w Sankt Petersburgu jeszcze jeden mecz - ze Szwecją na zakończenia fazy grupowej.

Miasto: Petersburg (Rosja)

Pojemność: 67 000

Klub: Zenit Sankt Petersburg

Rok otwarcia: 2017

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

12 czerwca, grupa B: Belgia - Rosja (21.00)

14 czerwca, grupa E: Polska - Słowacja (18.00)

16 czerwca, grupa B: Finlandia - Rosja (15.00)

18 czerwca: grupa E: Szwecja - Słowacja (15.00)

21 czerwca, grupa B: Rosja - Dania (21.00)

23 czerwca, grupa B: Szwecja - Polska (18.00)

2 lipca: pierwszy ćwierćfinał (18.00)

Estadio La Cartuja

Pomiędzy spotkaniami ze Słowacją i Szwecją, Biało-czerwoni polecą do Hiszpanii. W Sewilli zmierzą się z mistrzami Europy z 2012 roku. Być może stadion La Cartuja przyniesie nam szczęście tak, jak okazał się szczęśliwy dla polskiej sztafety mężczyzn 4x400 metrów w 1999 roku. Polacy zdobyli wtedy złoty medal na mistrzostwach świata.

Estadio La Cartuja powstało z myślą o igrzyskach w 2004 roku, których organizacja ostatecznie została powierzona Atenom. Stadion do dziś nie ma swojego gospodarza, choć w Sewilli grają dwa znane kluby FC Sevilla oraz Betis.

W 2003 roku na tym obiekcie rozegrano finał Pucharu UEFA, w którym FC Porto pokonało Celtic Glasgow. Odbywają się tutaj też mecze tenisowe, a także koncerty.

Miasto: Sewilla (Hiszpania)

Pojemność: 57 619

Klub: -

Rok otwarcia: 1999

Mecze Euro 2020, które zostaną rozegrane na stadionie

14 czerwca, grupa E: Hiszpania - Szwecja (21:00)

19 czerwca, grupa E: Hiszpania - Polska (21:00)

23 czerwca, grupa E: Słowacja - Hiszpania (18:00)

27 czerwca: 1/8 finału B1 - A3/D3/E3/F3 (21:00)