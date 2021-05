Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Łukasz Fabiański będzie mógł zagrać na mistrzostwach Europy. Uraz, którego doznał zawodnik przed wczorajszym meczem ligowym nie jest na tyle poważny, by wykluczyć go z mistrzostw.

Łukasz Fabiański / PETER POWELL / PAP/PA

Jak zaznaczył lekarz polskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski, badania wykonane u bramkarza nie wykazały nic niepokojącego.

Rozmawiałem z Łukaszem i czuje się dobrze. Sztab medyczny w klubie wykonał mu kompleksowe badania, które nie wykazały niczego niepokojącego. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik szybko wróci do pełnego treningu i zgodnie z planem rozpocznie z reprezentacją Polski przygotowania do mistrzostw Europy - powiedział lekarz w rozmowie z portalem "Łączy nas piłka".

Fabiański nie wystąpi jednak w najbliższym meczu ligowym West Hamu.

Jeden z trzech bramkarzy powołanych na Euro przez Sousę

Fabiański jest jednym z trzech bramkarzy powołanych przez Paulo Sousę na mistrzostwa Europy, obok Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego. Portugalski trener zapowiedział, że podstawowym golkiperem biało-czerwonych na turnieju będzie Szczęsny.



Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca. Polacy rozegrają pierwszy mecz 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.

Uraz podczas rozgrzewki

Przypomnijmy, że Łukasz Fabiański doznał urazu podczas rozgrzewki swojej drużyny West Ham United przed meczem ligowym z West Bromwich Albion.

Jeszcze na godzinę przed meczem, Fabiański był w składzie "Młotów", o czym klub informował na Twitterze. W ostatniej chwili Polak został zmieniony przez Darrena Randolpha.