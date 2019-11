Mirel Radoi został nowym selekcjonerem reprezentacji Rumunii i to pod jego wodzą Rumunia będzie walczyć w marcowych barażach o awans do zbliżających się mistrzostw Europy. 38-letni szkoleniowiec zastąpi na tym stanowisku Cosmina Contrę, który podał się do dymisji po rozczarowujących wynikach eliminacji.

Słabe wyniki eliminacji

Contra zrezygnował z funkcji selekcjonera dzień po porażce z Hiszpanią w połowie listopada, gdy Rumunia przegrała 0:5 w ostatniej kolejce eliminacji Euro 2020 tracąc ostatecznie szansę na awans. Z seniorską drużyną narodową pracował od września 2017 roku.



Rumunia w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2020 zajęła w swojej grupie zaledwie czwarte miejsce z dorobkiem 14 punktów. Wyżej w grupie F uplasowały się drużyny Hiszpanii, Szwecji i Norwegii. Nie oznacza to jednak braku szans na awans na Euro. Dzięki zmianom formatu eliminacji oraz samego turnieju reprezentacja Rumunii dalej ma szansę na kwalifikację do finałowego turnieju.



W marcowych barażach piłkarze pod wodzą Radoia zmierzą się na wyjeździe w półfinale z Islandią. Będzie to jedno z ciekawszych spotkań pierwszej fazy rozgrywek barażowych. W razie zwycięstwa w tym spotkaniu, zawalczą oni o miejsce na Euro 2020 z Bułgarią lub Węgrami.



Przy ewentualnym awansie, Rumuni trafią do koszyka numer 4, ale swoich potencjalnych rywali na Euro poznają oni już w sobotę 30 listopada podczas losowania fazy grupowej.



Historyczny awans młodzieżówki i nowe perspektywy

W czerwcu tego roku Radoi awansował z reprezentacją do lat 21 do półfinału mistrzostw Europy, przez co zapewnił jednocześnie prawo drużynie młodzieżowej do udziału w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. Był to historyczny awans, ponieważ piłkarze Rumunii ostatni raz na igrzyskach olimpijskich grali... Również w Tokio, na igrzyskach w 1964 roku. Wówczas drużyna prowadzona przez Silviu Ploeșteanu zajęła piąte miejsce.



Teraz rumuńska federacja piłkarska liczy, że Radoi powtórzy ten sukces i wraz z drużyną seniorską zakwalifikuje się na nadchodzące Euro.



Doświadczenie nowego selekcjonera

Mirel Radoi ma za sobą również karierę jako piłkarza. Wystąpił on w 67 meczach w reprezentacji Rumunii, dla której strzelił dwie bramki. Większość swojej piłkarskiej kariery mia rozegrał w drużynie Steaua Bukareszt w latach 2000-2009 z którą zdobył 3 mistrzostwa kraju. Karierę kontynuował na bliskim wschodzie, gdzie grał w drużynach Al-Hilal Riyadh w latach 2009-2011 oraz Al-Ain w latach 2011-2014.



Radoi przejął drużynę młodzieżową w marcu 2018 roku. W sumie na ławce trenerskiej drużyny U-21 zaliczył 15 spotkań, wygrywając 9 z nich i trzy remisując.



