Robert Lewandowski powalczy o kolejne bramki w Lidze Mistrzów! Polski snajper zrobił sobie ostatnio odpoczynek od strzelania goli w Bayernie. Chodzi o ostatni mecz z Fortuną Dusseldorf, który przerwał serię 11 meczów w Bundeslidze z bramkami Polaka. Teraz Bawarczycy wybrali się w podróż do Belgradu, by zagrać z Crveną Zvezdą. To doskonała okazja do poprawienia statystyk.

