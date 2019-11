Skoro reprezentacja Polski może zagrać bez Roberta Lewandowskiego, to Juventus może zagrać bez Cristiano Ronaldo. Stara Dama pokonała ostatnio Atalantę 3:1 głownie dzięki bramkom Gonzalo Higuaina. Ten zapewnia, że nie chce wygryźć ze składu Portugalczyka, ale lokalne media – właściwie dla swego temperamentu – już oceniły, że Juventusowi wystarczy duet Higuain – Dybala.

Cristiano Ronaldo w rozmowie z trenerem Juventusu Maurizio Sarrim / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

Juve zmierzy się dziś w grupie D z Atletico Madryt, które musi wygrać w Turynie, by dołączyć do pewnego już awansu Juventusu. Jeśli podopiecznym Diego Simeone nie uda się ta sztuka, to w ostatniej kolejce zagrają o główną stawkę z Lokomotiwem Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa.

Moskwiczanie będą podejmować dziś Bayer Leverkusen. Jednak największe zainteresowanie budzi sytuacja w Turynie. Na boisko wyjdzie dziś najprawdopodobniej Cristiano Ronaldo, ale okazuje się, że i bez niego Stara Dama radzi sobie doskonale.

Sam Higuain zapewnia, że nie chce nikogo wygryzać ze składu. W drużynie Juventusu czuje się świetnie, choć dziś będzie musiał zapewne pogodzić się z rolą rezerwowego. Mimo to włoscy dziennikarze sugerują, że Cristiano Ronaldo powoli rozgląda się za innym klubem. Mówi się o jego powrocie do Realu oraz o przejściu do PSG lub Bayernu Monachium.

Spotkanie Juventus - Atletico Madryt rozpocznie się o 21:00.