Piłkarska reprezentacja Polski musi pokonać dziś Czechów, aby zachować szansę na bezpośredni awans na Euro 2024. W kadrze meczowej Biało-Czerwonych nie znalazł się Piotr Zieliński. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45. Wynik spotkania na żywo możecie śledzić w tym artykule.

Polscy piłkarze podczas treningu / Leszek Szymański / PAP

We wcześniejszym meczu tej grupy Albania zremisowała z Mołdawią. To oznacza, że Polacy zachowali szansę na bezpośredni awans na Euro 2024. Dziś muszą pokonać Czechów i liczyć na to, że w poniedziałek Czesi zremisują w Mołdawią. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, wówczas nasi zawodnicy zagrają w barażach.

Selekcjoner Michał Probierz desygnował do gry m.in. Pawła Bochniewicza z sc Heerenveen i Jakuba Piotrowskiego z Łudogorca Razgrad.

U boku Roberta Lewandowskiego pojawi się natomiast Karol Świderski.

W pierwszej "11" zabrakło natomiast Piotra Zielińskiego, który jest przeziębiony.

Polska: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Bochniewicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Damian Szymański, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Czechy: Jindrich Stanek - David Zima, Jakub Brabec, Tomas Holes - Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Michal Sadilek, Lukas Provod, David Doudera - Mojmir Chytil, Jan Kuchta.

Arbitrem głównym tego spotkania jest Daniele Orsato. Doświadczony i znany włoski sędzia po raz piąty prowadzi mecz z udziałem Biało-Czerwonych.

Na razie bilans to dwa zwycięstwa, m.in. w barażu ze Szwecją (2:0) o awans do mundialu w Katarze, i dwa remisy, w tym z Hiszpanią (1:1) w Euro 2021.