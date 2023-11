Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększa limity osób, które w tym roku mogą być powołane do zawodowej służby wojskowej oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

Polscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / Leszek Szymański / PAP

Jeśli chodzi o służbę zawodową, to podjęto decyzję, że liczba osób, które można do niej powołać, powinna wynosić 25 800. To wzrost w stosunku do obowiązującego od zeszłego roku rozporządzenia o ponad 8500.

Limit przyjęć ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wzrasta o 8000 - do 36 580.

Jako powody tych zmian autorzy regulacji podają bardzo duże zainteresowanie pełnieniem dobrowolnej służby wojskowej. Do września zajętych jest już prawie 90 proc. zaplanowanych miejsc.

Zwiększyła się też liczba żołnierzy, którzy z dobrowolnej służby powoływani są do zawodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza, że ustalone teraz liczby to nieprzekraczalny próg, który nie musi być do końca zrealizowany.

Wprowadzenie zmian jest jednak koniecznie, również z tego powodu, by zabezpieczyć odpowiednie pieniądze z budżetu dla mundurowych.