W maju 2025 roku uczniowie klas ósmych szkół podstawowych w całej Polsce przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. To obowiązkowy sprawdzian, który - choć nie można go nie zdać - ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Kiedy uczniowie poznają swoje wyniki i jak wygląda procedura odwoławcza? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Egzamin 8-klasisty / Shutterstock Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2025? Egzamin ósmoklasisty w 2025 roku zaplanowano w terminie 13-15 maja. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową. Brak udziału w egzaminie uniemożliwia ukończenie szkoły. Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać? Nie. Egzamin ósmoklasisty nie ma określonego progu zaliczeniowego - nie wyznaczono minimalnego wyniku, który uczeń musi uzyskać. Oznacza to, że nie można go nie zdać. Przystąpienie do egzaminu jest jednak warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jaką rolę pełni egzamin ósmoklasisty? Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że egzamin ósmoklasisty spełnia dwie kluczowe funkcje: Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i dostarcza informacji zwrotnej uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym

Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych - wyniki egzaminu są jednym z głównych kryteriów rekrutacyjnych, szczególnie gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc w danej szkole Kiedy będą znane wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025? Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 zostaną ogłoszone 4 lipca. Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje rezultaty online, logując się do systemu ZIU (ziu.gov.pl). Tego samego dnia w szkołach będą wydawane zaświadczenia o wynikach. Na zaświadczeniu znajdą się: wynik procentowy, czyli odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

wynik centylowy, czyli odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. CKE na swojej stronie objaśnia to następującym przykładem: "Uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 proc. punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73 proc. wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27 proc. zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju. Czy można odwołać się od wyniku egzaminu? Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu na drodze sądowej. Uczniowie i ich rodzice mają jednak prawo do wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej w obecności przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). Wniosek o wgląd można złożyć w ciągu 6 miesięcy od wydania zaświadczenia - osobiście, elektronicznie, faksem lub pocztą. Podczas wglądu można sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy. W ciągu dwóch dni roboczych od wglądu można złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. OKE rozpatruje taki wniosek w ciągu 7 dni. Co liczy się w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych? W procesie rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych brane są pod uwagę: Wyniki egzaminu ósmoklasisty,

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

Szczególne osiągnięcia (np. konkursy, olimpiady),

Dodatkowe punkty za wolontariat lub inne aktywności (w zależności od szkoły). Każda szkoła ustala własne progi punktowe, a liczba punktów z egzaminu może zadecydować o przyjęciu do wymarzonej placówki.

