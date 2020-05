2 maja to dzień szczególny – Święto Flagi Rzeczypospolitej. Od wielu lat świętujemy go wspólnie z wami – słuchaczami RMF FM. W przeszłości z Biało-czerwoną zdobywaliśmy najwyższe góry, wysyłaliśmy ją balonami czy przemierzaliśmy kraj w sztafetach. Dziś również będziemy świętowali, choć przez wyjątkową sytuację – w zupełnie inny sposób.

W tym roku, mimo epidemii koronawirusa, także mamy zamiar uczcić Dzień Flagi. O szczegółach naszej tegorocznej akcji "Morze Flag" jednoczącej Polaków pod Biało-czerwoną, dowiecie się słuchając Faktów RMF FM i śledząc RMF24.pl.

Możemy zdradzić na razie jedynie, że akcja ma miejsce w wyjątkowych ogrodach, w pobliżu budynku, w którym rozegrały się wydarzenia związane z Konstytucją 3 Maja.

Murawa, na której powstaje instalacja jest niemal taka, jak na stadionie piłkarskim. Spełniamy standardy trawy ze stadionów i pól golfowych, to jest najwyższy standard, to podobny trawnik, jednak będzie pełnił funkcję reprezentacyjną, nie chcielibyśmy, żeby odbywały się tu mecze piłkarskie, bo to nie ta ranga miejsca - mówi architekt krajobrazu Monika Drąg.

Już teraz możecie do nas dołączyć. Napiszcie na kartce przesłanie, które chcecie przekazać całej Polsce i zróbcie zdjęcie.

W 2019 roku biało-czerwone Morze Flag zalało krakowskie Błonia. Dziesięć tysięcy biało-czerwonych flag dumnie powiewających na wietrze to był oszałamiający, zapierający dech w piersiach widok!

2 maja 2018 i 2017 roku zorganizowaliśmy biało-czerwone sztafety. Najpierw nasza ekipa przemierzyła kraj z północy na południe - z Helu na Giewont, a następnie w odwrotnym kierunku: zaczęliśmy pod Tatrami, a zakończyliśmy na Pomorzu, na pokładzie ORP Błyskawica. Towarzyszyły nam gwiazdy muzyki i estrady, sportowcy, a także politycy.

W 2016 roku świętowaliśmy na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie w narodowe barwy przystroiliśmy Ratusz.

Rok wcześniej rozwiesiliśmy flagi na pięciu szczytach: Rysach, Babiej Górze, Śnieżce, Tarnicy i Łysicy.

W 2014 roku gigantyczną biało-czerwoną flagę wynieśliśmy balonem nad Bulwarami Wiślanymi w Krakowie na wysokość 152 metrów.

A wszystko zaczęło się akcją "Szaliki na pomniki" w 2013 roku.