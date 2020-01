Dziś o północy w symbolicznym geście brytyjska flaga zniknie z masztu przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. Od brexitu dzielą nas już tylko godziny. Będzie to pierwszy przypadek wystąpienia któregoś z państw członkowskich UE. Do końca roku nie zmieni się status obywateli Wspólnoty na Wyspach. Dotyczy to także mieszkających tam Polaków. Jednak ci, którzy po tym okresie chcą zostać w Wielkiej Brytanii i zachować dotychczasowe prawa, muszą działać. Dziennikarze RMF FM w Londynie Anna Kropaczek i Bogdan Frymorgen sprawdzają, kto się cieszy, kto rozpacza.

/NEIL HALL /PAP/EPA

REKLAMA