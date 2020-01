"Nie wyobrażam sobie Polski poza Unią Europejską" - stwierdził w Polsat News wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. "W tej chwili członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest ważne, istotne. Jest też bardzo duże poparcie obywateli dla obecności Polski w Unii, a także polityków Prawa i Sprawiedliwości" - dodał.

Stanisław Karczewski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta udała się do Londynu, gdzie spotkała się z tamtejszą Polonią. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii Kidawa-Błońska umieściła wpis na Twitterze ostrzegający przed głosowaniem na Andrzeja Dudę, który jej zdaniem mógłby doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. "Czytam, co mógłby zgotować nam niedługo Andrzej Duda. Dopilnuję, żeby się to nie wydarzyło.#Brexit" - napisała.





Karczewski zapytany w Polsat News, czy głosowanie na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich będzie oznaczać poparcie tzw. "polexitu", powiedział, że "wszyscy politycy, którzy używają określenia "polexit" działają przeciwko interesom Polski, przeciwko Polsce".



Polska ma się dobrze w Unii Europejskiej, mamy coraz lepsze relacje (z Unią Europejską) wbrew tym opiniom, które padają ze strony opozycji - zaznaczył wicemarszałek Senatu.



O północy czasu kontynentalnego z 31 stycznia na 1 lutego Wielka Brytania przestanie być oficjalnie członkiem Unii Europejskiej. Brexit będzie pierwszym przypadkiem wystąpienia któregoś z państw członkowskich UE.