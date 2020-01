„Brexit nie jest dobrym posunięciem dla Polski. Wielka Brytania była krajem, który w Unii wprowadzał trochę zdrowego rozsądku” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Polityk dodał, że jego zdaniem Zjednoczone Królestwo i tak wyjdzie na swoje. „Ja uważam, że po początkowych kłopotach Anglia per saldo wyjdzie na swoje, ale także skorzysta na tym. Pytanie co będzie z Unią, jeśli Anglii w Unii nie ma i ja to widzę raczej nie najlepiej. Słychać było te głosy, że skoro nie ma Wielkiej Brytanii, tego hamulcowego, to możemy przyspieszyć. Unia będzie bardziej scentralizowana, Unia, która coraz bardziej frywolnie podchodzi do reguł zawartych w traktatach” – mówił Legutko.

Ryszard Legutko /Jakub Rutka /Archiwum RMF FM

