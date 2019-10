W dniu, w którym Wielka Brytania miała wyjść z Unii Europejskiej, premier Boris Johnson i lider opozycji Jeremy Corbyn rozpoczęli kampanię przed zaplanowanymi na 12 grudnia wyborami parlamentarnymi, mającymi przełamać impas wokół brexitu.

Boris Johnson zapowiada, że doprowadzi do brexitu najpóźniej w styczniu przyszłego roku / NEIL HALL / PAP/EPA

Lider opozycyjnej Partii Pracy przekonywał w Londynie, że nadchodzące wybory to "szansa jedyna na pokolenie, by zmienić nasz kraj".

Razem możemy zniszczyć skorumpowany system i zbudować sprawiedliwszy kraj, który troszczy się o wszystkich - mówił Corbyn.



Powtórzył wcześniejsze zapowiedzi, że w przypadku zwycięstwa Partia Pracy upaństwowi koleje, pocztę, wodociągi i sieci energetyczne, a także nałoży wyższe podatki na sektor finansowy.



Wiecie, co naprawdę przeraża elity? W rzeczywistości obawiają się płacenia podatków. Więc w tych wyborach będą walczyć ciężej i w sposób bardziej brudny niż kiedykolwiek wcześniej. Rzucą w nas wszystkim, bo wiedzą, że nie boimy się wziąć za nich. Idziemy więc po oszustów podatkowych. Idziemy po szemranych właścicieli domów. Idziemy po złych szefów. Idziemy po wielkich trucicieli - zapowiadał Corbyn.

Nie tylko brexit

Ponieważ Partia Pracy nie ma sprecyzowanego stosunku do brexitu, Corbyn chciał skoncentrować uwagę wyborców na innych sprawach. Zapowiedział jednak, że jeśli zostanie premierem, "otworzy negocjacje z UE na temat rozsądnych relacji z Europą".



Do niedoszłego terminu brexitu nawiązywał natomiast Boris Johnson, który odwiedził jeden ze szpitali w Cambridge.

Jestem niezmiernie sfrustrowany, że nie udało nam się dzisiaj doprowadzić do brexitu. Mieliśmy fantastyczną umowę na stole - mówił Johnson, obarczając winą za to Corbyna. Zapowiedział, że doprowadzi brexit do końca - najpóźniej w styczniu przyszłego roku - co pozwoli przezwyciężyć podziały kraju.



Według dwóch opublikowanych w czwartek sondaży wyborczych kierowana przez Johnsona Partia Konserwatywna ma przewagę 15-17 punktów proc. nad laburzystami.