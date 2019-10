Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przejdzie 11 listopada operację tętniaka aorty - poinformowała rzeczniczka KE Mina Andreewa, potwierdzając tym samym wcześniejsze informacje przekazane agencji AFP przez ludzi z otoczenia 64-letniego polityka.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Jak podała Andreewa, pod nieobecność Junckera obowiązki przewodniczącego Komisji sprawował będzie jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Równocześnie rzeczniczka zapewniła, że Juncker wróci do pełnienia obowiązków służbowych do czasu przekazania władzy nowej Komisji Europejskiej, którą kierować ma Ursula von der Leyen.

Oficjalne rozpoczęcie prac przez nową KE opóźnione jest w tej chwili wobec pierwotnych planów o miesiąc: ze względu na perturbacje związane z zatwierdzeniem kandydatów na komisarzy z Francji, Węgier i Rumunii nowa Komisja - zamiast 1 listopada - rozpocząć ma prace 1 grudnia. Niewykluczone jednak, że cały proces przeciągnie się aż do przyszłego roku.

Anonimowy unijny urzędnik: Operacja Junckera przekładana była od tygodni

Według źródeł francuskiej AFP, tętniaka aorty wykryto u luksemburskiego polityka w okolicy brzucha.

Z kolei według unijnego urzędnika cytowanego anonimowo przez Reutera, operacja była od tygodni przekładana, a Junckerowi nie pozwalano w tym czasie na latanie samolotem.

To nie pierwsze zdrowotne kłopoty szefa KE w ostatnim czasie. W sierpniu przeszedł operację usunięcia pęcherzyka żółciowego. By przejść pilną cholecystektomię, Juncker musiał skrócić wakacje w Austrii. Ze względu na swój stan nie wziął również udziału w szczycie G7 we francuskim Biarritz.

W przeszłości Junckerowi zdarzały się nietypowe zachowania

W przeszłości pytania dot. stanu zdrowia szefa Komisji Europejskiej pojawiały się dość regularnie, gdy kamery rejestrowały jego nietypowe zachowania w czasie publicznych wydarzeń.

Spekulacje nasiliły się zwłaszcza po szczycie NATO w 2018 roku, gdy podczas wspólnego przejścia przywódców państw Juncker miał wyraźne problemy z chodzeniem.

