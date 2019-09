Brytyjska Izba Gmin przegłosowała w środę projekt ustawy otwierającej drogę do zablokowania bezumownego brexitu i potencjalnego opóźnienia wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 r. w razie braku osiągnięcia porozumienia z Brukselą do 19 października br.

Obrady Izby Gmin / JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT HANDOUT / PAP/EPA

Za było 327 posłów, a przeciwko 299 z nich (różnica 28 głosów).



Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ocenił, że przyjęcie przez Izbę Gmin ustawy przeciwko bezumownemu brexitowi pozbawia rząd prawa podjęcia decyzji o terminie wyjścia ze Wspólnoty, i zaapelował o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Zdaniem Johnsona wybory parlamentarne powinny się odbyć 15 października br., co pozwoli na przełamanie trwającego miesiącami impasu ws. brexitu. Jak zaznaczył, jeśli nadal będzie premierem, będzie chciał doprowadzić do wyjścia W. Brytanii ze Wspólnoty w zaplanowanym terminie 31 października br.



Ustawa trafi teraz do Izby Lordów, której członkowie będą mieli możliwość jej przyjęcia, zgłoszenia swoich poprawek lub podjęcia prób opóźnienia jej procedowania przed zaplanowanym na przyszły tydzień zawieszeniem obrad parlamentu.



Tekst propozycji został przygotowany przez ponadpartyjną grupę przeciwników strategii przyjętej przez premiera Borisa Johnsona, który dążył do konfrontacji z Unią Europejską w nadziei na ustępstwa w kontrowersyjnym mechanizmie backstopu dla Irlandii Płn.



Krytycy mówili jednak, że taki plan prowadził do rosnącego zagrożenia, że dojdzie do opuszczenia Wspólnoty bez porozumienia.



Do pracy nad projektem doszło po tym, gdy we wtorek ugrupowania opozycyjne przy poparciu aż 21 posłów Partii Konserwatywnej pokonały rząd w głosowaniu dot. przejęcia kontroli nad porządkiem obrad Izby Gmin w celu przedstawienia tego rozwiązania.



Na chwilę obecną Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października br.